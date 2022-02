Alex Belli, parla il fratello: “Nostro padre non approva certi atteggiamenti”

Cosa pensa la famiglia di Alex Belli? Qualcuno non si sarà minimamente posto questa domanda, ma altri magari sì, soprattutto ricordando le parole dell’ex concorrente sul padre. Il signor Gabelli – il vero nome di Alex è infatti Alessandro Gabelli – è un diacono. Ed è stato lui a celebrare la cerimonia d’amore tra Alex e Delia Duran. L’argomento saltò fuori al GF Vip quando Adriana Volpe ha messo in dubbio il loro matrimonio: non sono sposati civilmente né religiosamente, o almeno non in chiesa. A conti fatti, come ha spiegato Alex, quella con Delia è stata una celebrazione del loro amore nella quale si sono scambiati le promesse davanti alle loro famiglie.

La Volpe alla fine aveva anche chiesto scusa ad Alex dopo che lui aveva parlato dell’importanza del rapporto col papà, del loro legame e di come per questi motivi la cerimonia con Delia avesse ancora più valore. Per questo motivo nel triangolo dell’amore libero tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge c’è chi si è interrogato sulla posizione del padre. Lo ha fatto anche il settimanale Nuovo. Nel nuovo numero ci sono un paio di pagine ai tre concorrenti del Grande Fratello Vip 6 riportando anche le parole della famiglia.

Per capire come mai, citando le loro parole, Alex essendo cresciuto in un clima familiare di profonda religiosità “sia stato sedotto da una filosofia di vita materialista, in nome di una presunta libertà amorosa”. Un chiaro riferimento al suo modo di vedere l’amore, o almeno come lo vede oggi perché quando era sposato con Katarina era molto geloso. Per provare a capirlo, la rivista ha contattato il papà di Alex: lui ha preferito non commentare. Queste le parole del signor Roberto:

“Sono una persona molto riservata che in tutti questi anni ha preferito non esporsi. L’unica eccezione l’ho fatta per il GF Vip, una cosa che comunque mi è costata molto anche in quell’occasione. Però avrei preferito non scrivere la lettera”

Nonostante ciò, non ha fatto mancare le parole d’affetto che qualsiasi genitore avrebbe scritto al figlio. Insomma, ha preferito rassicurare Alex e comparire in televisione, seppure con una lettera. La sua posizione è chiara: no comment. Ad aggiungere qualcosa in più è stato invece Luca, il fratello di Belli: “Nostro padre ultimamente non ha approvato certi atteggiamenti di Alex”. A questo punto il dubbio sorge spontaneo: il papà di Alex Belli non è d’accordo con l’amore libero con Delia oppure col fatto che lo abbiano raccontato, sviscerato in televisione? Non è da escludere che gli atteggiamenti non condivisi siano altri, oltretutto.