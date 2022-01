Alex Belli, l’ex Katarina su Stella: “Mi davi fastidio”, d’Urso da applausi

Stella, l’amica di Alex Belli, è tornata a Pomeriggio 5, ma non le è andata molto bene. Ci ha provato in tutti i modi a fare lo show, e questo spiega non solo l’amicizia con Belli ma anche perché piaccia a Belli; peccato che non le sia stato permesso. Ormai è sotto gli occhi di tutti che Stella ha tanti tratti in comune sia con Alex sia con Soleil Sorge, e su questo i conti tornano. Spiegherebbe l’alchimia artistica pure con Soleil, perché se Belli ha un rapporto speciale con le due, che sono molto simili, allora è proprio il tipo di persona e di carattere che piace a lui. Delia Duran in realtà sembra essere diversa da Soleil e Stella, e qui i conti già non tornano più. Così come diversa è Katarina Raniakova, ex moglie di Belli. Anzi per la legge sono ancora sposati.

Oggi a Pomeriggio 5 c’è stato il faccia a faccia tra Katarina e Stella dopo le dichiarazioni di ieri, e la seconda ne è uscita decisamente sconfitta. A Katarina sono bastate poche parole per zittire l’amica con cui ha avuto subito “un’affinità energetica” – sì, oggi è saltata fuori questa espressione -, anche perché a fare il di più è stata la conduttrice stessa. Innanzitutto Barbara ha subito messo in chiaro le cose a inizio puntata: è stata Stella a chiedere di intervenire a Pomeriggio 5. Ma prima di parlare di Delia, Soleil e Alex, proprio la padrona di casa ha chiesto a Katarina e Stella se si conoscessero.

Katarina ha impiegato due secondi esatti per dire che Stella le dava molto fastidio. Si sono viste una volta sola e le è bastata: “Mi davi molto fastidio, eri molto invadente. Mettevi le mani dappertutto”. Era la prima volta tra l’altro che Stella collaborava con Alex, quindi la prima volta che metteva piedi in casa sua. Che in quel momento era anche casa di Katarina. Per tutta la durata dello spazio a loro dedicato, Stella ha incanalato una castroneria dietro l’altra: frasi forse studiate pensando di finire sui social, o di creare scalpore.

Ci ha pensato, sempre, la conduttrice a riportarla con i piedi per terra: Barbara d’Urso spegneva Stella in un attimo. Secondo l’amica di Alex, infatti, lei poteva permettersi di toccare tutto in virtù di quella alchimia energetica subito trovata con Belli. Le hanno fatto notare però che doveva avere rispetto anche per la padrona di casa, Katarina. Così Stella ha cominciato ad attaccare l’ex moglie di Alex: “Lo ha sfruttato per gli anni in cui è stata moglie e lo sta facendo ora”. Katarina le ha fatto notare che non era presente nelle loro vite in quegli anni, quindi non può sentenziare sul loro matrimonio. Stella ha confermato che non c’era e Katarina l’ha fulminata: “Non ci saresti mai stata”.

Insomma, è chiaro che alla prima moglie di Belli il rapporto libero, come lo chiama lui, non piaceva. Ma anche lo stesso Belli pare non fosse interessato a un rapporto con più persone coinvolte. Barbara ha mandato un’intervista a Domenica Live nel 2013 in cui Alex ammetteva di essere gelosissimo della moglie Katarina. Appena rientrati in studio da questo servizio, Stella ha subito messo le mani avanti: negli anni una persona può cambiare e possono cambiare i suoi valori anche in base a chi ha accanto. Stella in più occasioni si è arrampicata sugli specchi, oltre a guardarsi nello schermo e sistemarsi i capelli.

Per esempio quando Luxuria le ha chiesto cosa farebbe Alex se Delia avesse un rapporto con un altro uomo simile a quello con Soleil. E Stella è certa che si arrabbierebbe, ma quando le hanno detto che allora il rapporto libero è a senso unico allora lei ha iniziato a inventare scuse qui e là per giustificarsi. E per giustificare Belli. A un certo punto, Katarina ha ammesso di essersi sentita manipolata da Alex. Stella l’ha attaccata dicendo che lei ha accettato di essere la moglie di Alex perché ha avuto i suoi vantaggi. E poi ha ripetuto le stesse cose dell’ex Vippone di Signorini: “Non fai male a nessuno quando ami, è una cosa stupenda”. Barbara ha difeso Katarina e Stella non ha potuto fare altro che starsene in silenzio.

Pomeriggio 5, Stella contro Katarina ma Barbara difende la sua ospite

Un altro punto su cui Katarina e Stella si sono scontrate a Pomeriggio 5 è l’epilogo della relazione tra Alex e Delia. Secondo l’ex moglie infatti si lasceranno e “se non si lasciano è perché sono d’accordo”. Stella si è infuriata e ha iniziato a inveire contro Katarina, dicendole che lei non sa nulla: “Cosa ne sai tu”, ha detto a ripetizione. Anche stavolta è intervenuta Barbara per far notare a Stella che Katarina ha vissuto con Alex diversi anni, quindi lo conosce.

Stella ha invitato Katarina a definirsi ex moglie di Alex Belli: “La sentenza di divorzio è stata depositata, stiamo aspettando il giudice”. Le è sfuggito uno “stiamo” che ha suscitato curiosità, poi si è corretta ma ha ribadito a Katarina di non definirsi più moglie di Alex. E nuovamente Barbara d’Urso ha zittito Stella: “Io la chiamo moglie perché moglie è, fino al divorzio”. Infine, Stella ha detto cosa pensa di Soleil:

“Mi piace molto, è una persona molto elevata a livello intellettuale. Sa esprimersi, è sempre molto elegante. A me piace molto. Con Alex hanno trovato una bellissima sintonia, amicizia, alchimia… Se questo fa felice Alex sono felice anche io. Il problema adesso è Delia, che deve sbloccarsi e accettare Soleil. Sbloccarsi dalla sofferenza nei confronti di Soleil, deve conoscerla e parlarci”

