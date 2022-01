Alex Belli e Delia Duran, parla l’altra donna Stella: “Siamo amici e amanti”

Alex Belli e Delia Duran non sono una coppia come tutte le altre. Al Grande Fratello Vip i due attori lo hanno dimostrato, facendo inedite rivelazioni sul loro rapporto che va ormai avanti da qualche anno. Di recente la Duran ha ammesso di essere bisessuale e di vivere da tempo “una situazione a tre” con l’ex star di Centovetrine.

Versione confermata da Stella, che sarebbe la terza donna tra Delia Duran e Alex Belli. Un’amica della coppia, ma allo stesso tempo un’amante, una persona molto vicina e intima. In un’intervista rilasciata a Libero Stella ha spiegato come funziona questo legame, che è decisamente anticonformista:

“Noi siamo amici, amanti e complici nella vita e nel lavoro. Delia, con cui Alex ha un rapporto che lascia il partner libero di avere amici e amiche con rapporti che non si basano sulla superficialità, ma che vanno oltre, mi ha sempre accettato, non sono un pericolo per nessuno”

Chi è Stella, l’altra donna di Alex Belli

Stella condivide con Alex Belli non solo l’intimità ma anche il lavoro: è infatti una stylist che l’aiuta con i servizi fotografici che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip realizza in qualità di fotografo. Stella ha rimarcato che nella Casa più spiata d’Italia Alex è stato se stesso, lontano da ogni finzione e manipolazione. Un uomo vero, sincero, che Stella ama profondamente così come prova dei sentimenti importanti per Delia.

A tal proposito Stella ha precisato di amare Alex Belli e di essere da lui ricambiata. Ha definito il loro un amore evoluto, che va al di là del pensiero del possesso. A tal proposito ha puntualizzato che molti la vedono come un’aliena ma che lei è semplicemente se stessa, ovvero un’anticonformista in amore.

Cosa ha detto Delia Duran su Stella

Nel bunker di Cinecittà Delia Duran ha ammesso l’esistenza di questo rapporto a tre con Alex Belli e Stella e chiarito che in tre si divertono molto. Una relazione – a detta dei diretti interessati – pulita, onesta, speciale e lontana da certi schemi mentali e pregiudizi.

Di recente Delia Duran ha inoltre confidato di aver amato una donna famosa: Aida Yespica. Pare che tra le due ci sia stata “un’esperienza”, qualcosa di erotico che ha lasciato il segno nelle vite di entrambe. Al momento, però, non si conoscono i dettagli su questa liaison.