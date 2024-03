Belen, Ferragni, Siffredi…liti, diffide, denunce. News della settimana

Tra Fedez e Chiara Ferragni sta finendo molto male. Lui l’avrebbe diffidata per impedirle di far vedere i figli sui social in questo momento delicato famigliare (e infatti ‘Chiaretta’ ora li riprende soltanto di spalle o con il volto coperto), lei avrebbe risposto con un’altra diffida, mettendo in guardia il rapper dal parlare della loro rottura in tv, in particolare a Belve, dove tra pochi giorni è atteso come ospite. Molti hanno trovato paradossale che i due influencer – che in questi anni ci mancava soltanto che facessero vedere pure i loro genitali sui social – ora parlino di privacy e riservatezza.

Michelle Hunziker è tornata single. Con l’osteopata Alessandro Carollo la love story è evaporata. Chi Magazine ha lanciato lo scoop spiegando che la distanza (lei vive a Milano, lui a Roma) è stata un problema e aggiungendo che la conduttrice ha preferito dedicare maggior tempo alle figlie e al nipotino Cesare. A quanto pare non c’era un sentimento tanto forte. Pazienza.

Sempre a proposito della presentatrice elvetica, è giunto a naturale termine dopo 3 puntate il suo one woman show Michelle Impossible & Friends (Canale Cinque). Non è andata bene: prima puntata 2.254.000 spettatori (share 15.8%), seconda puntata 1.975.000 spettatori (14.1%), terza puntata 2.001.000 spettatori (13.8%). Considerando gli ospiti big e il costo per allestire lo show, si è innanzi a un flop. Non gigantesco, ma di flop si tratta. Con questi numeri difficilmente Mediaset deciderà di riproporre lo spettacolo il prossimo anno. E francamente non mancherà a nessuno.

Kate Middleton ha un cancro. Lei stessa lo ha annunciato in un video, ponendo fine alle speculazioni sulle sue condizioni di salute

Rocco Siffredi, il personaggio del momento (su Netflix la serie Supersex sulla sua vita sta andando molto forte), è stato denunciato per molestie da una giornalista che lo ha intervistato un anno fa. Lei sostiene che il divo abbia tentato un approccio per nulla convenzionale, lui, iracondo, ha descritto la donna come una “provocatrice e approfittatrice”. La giustizia farà il suo corso e vedremo quale versione è quella veritiera.

Veronica Peparini e Andreas Muller genitori bis. Sono nate le loro gemelline che sono state chiamate Penelope e Ginevra. Le piccine stanno benone, mamma e papà sono al settimo cielo.

Belen Rodriguez avrebbe avuto un bisticcio in un ristorante di un lussuoso albergo milanese con il suo amico nonché ex Fabrizio Corona. Fuori dall’hotel c’erano appostati dei paparazzi, Corona se ne sarebbe infischiato e avrebbe raggiunto la Rodriguez mentre questa stava pranzando con sua madre. La showgirl non l’avrebbe presa bene e gli avrebbe urlato: “Ci mancano solo le foto con te, così mi fai saltare i contratti”. Tra i due poi ci sarebbe stato un chiarimento e sarebbe tornato il sereno. Perché alla fine, un amico, se vero, è per sempre!

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser pronti a convolare a nozze. Come l’ha presa l’ex storico di lei Francesco Monte che ora si fa chiamare con il nome d’arte Kinari? Benone, cioè se ne frega che è una meraviglia. “Non ho nessun rapporto con Cecilia oggi, non sapevo manco si sposassero. Comunque auguri”, il commento del cantante intervistato a Casa SDL.

Grandi manovre a Mediaset. Si sussurra che la novità Myrta Merlino abbia vita breve a Pomeriggio Cinque che, dopo mesi di messa in onda e una serie di modifiche, continua a mangiare la polvere de La Vita in Diretta del competitor Alberto Matano. Si mormora che Pier Silvio Berlusconi abbia intenzione di rimuovere Myrta e di sostituirla con Veronica Gentili o Cesara Buonamici.

Pier Silvio sarebbe scatenato e irrequieto, bramoso di cambiamenti. Pare che stia facendo di tutto per effettuare il colpo del secolo a livello televisivo. Scippare alla Rai Amadeus e il Festival di Sanremo che dal 2026 potrebbe sbarcare su Canale Cinque.