Cecilia e Ignazio sposi: Francesco Monte glaciale, il commento

Che fine ha fatto Francesco Monte? Ora si fa chiamare Kinari, nome d’arte di origine indiana. L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo essere stato protagonista per anni del gossip del Bel Paese, ha deciso di lasciar perdere il mondo dello spettacolo e delle copertine rosa, dedicandosi anima e corpo alla musica. Per questo si è trasferito a Ibiza ed ha rotto tutti i ponti con la tv dei reality e delle trasmissioni cosiddette ‘trash’. Intervistato nel programma Casa SDL ha anche risposto a una domanda ‘malandrina’ sulla sua ex fidanzata storica, Cecilia Rodriguez. Lui fu lasciato da lei in mondovisione, durante il Grande Fratello Vip 2. La modella argentina si innamorò di Ignazio Moser e chiuse la relazione con Monte. Tra l’altro Cecilia e il trentino tra poco festeggeranno il matrimonio.

Alla domanda sui rapporti attuali con l’ex Rodriguez e sulle sue imminenti nozze di quest’ultima con Moser, Monte o Kinari, che dir si voglia, ha replicato in modo glaciale e rapido: “Non ho nessun rapporto con lei e non sto seguendo alcuna notizia, me l’hai appena data tu quella delle nozze. Tanti auguri“. Insomma, per il cantante la love story con la sudamericana è un capitolo della sua vita morto e sepolto. Anche perché da quando si sono lasciati di tempo ne è passato. Lei s è appunto rifatta una vita con Ignazio mentre Monte con la modella pugliese Isabella De Candia con la quale fa coppia fissa da oltre 4 anni.

Si è mormorato qualche mese fa di una presunta rottura. In realtà non c’è stato alcun crac sentimentale. Isabella e Francesco continuano a stare insieme, al riparo dal gossip e dal chiacchiericcio mondano. Anche perché, come si diceva, lui ora sta facendo sul serio per spiccare il volo nel mondo della musica e di tutto il resto non gliene importa.

Kinari, sempre a Casa SDL, ha raccontato che sta vivendo un percorso di carriera intenso. Il suo ultimo singolo “Arianna” è il frutto di un importante sviluppo artistico iniziato con il brano “Repetir“, che è ispirato ad un amore passionale e non convenzionale. Tornando ad “Arianna“, si è innanzi a una esplorazione di un amore più dolce e malinconico. E le novità non sono finite qui: il 29 marzo uscirà il suo terzo singolo intitolato “Te ne andrai“.