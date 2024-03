Rottura Michelle Hunziker-Carollo: la reazione perfetta di Trussardi

L’amore va, l’amore viene. Per Michelle Hunziker e Alessandro Carollo se ne è andato. E piuttosto rapidamente. Lo scorso gennaio i due uscivano ufficialmente allo scoperto, con l’osteopata che si avventurava sui social in rombanti dediche romantiche e la conduttrice svizzera che piazzava cuoricini rossi passione festanti. A metà marzo si è saputo – grazie a Chi Magazine che ha spifferato la conclusione della love story – che il sentimento ardente è evaporato. Non appena la notizia si è diffusa è giunta una curiosa reazione di Tomaso Trussardi, ex secondo marito della showgirl elvetica.

“Tre benefici di tenere la bocca chiusa”. Così l’imprenditore bergamasco poco dopo che è diventato di dominio pubblico il fatto che la sua ex moglie e Carollo si erano lasciati. Naturalmente Trussardi si è ben guardato dal menzionare esplicitamente la Hunziker, ma tutto fa pensare che la sua ‘piazzata’ sia stata un commento alla fine della liaison con l’osteopata. “Si riferisce alla ex moglie? Pare che lui sapesse della fine del rapporto prima che fosse pubblicata la notizia”, ha sussurrato Dagospia. Insomma, secondo alcuni Tomaso avrebbe alcune cose da raccontare, ma preferisce optare per il silenzio aspettando che ‘padre tempo’ sveli tutto a tempo debito.

Capitolo rottura. Chi Magazine ha raccontato che a far saltare la relazione sia stata la distanza. Carollo vive a Roma, Michelle a Milano per gran parte dell’anno. In aggiunta lei avrebbe preferito dedicarsi maggiormente in questo momento della sua vita alle figlie e al nipotino Cesare. Da qui la decisione di salutarsi.

I diretti interessati non hanno fatto una piega dopo che il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha divulgato lo scoop. Infatti sia la conduttrice Mediaset sia l’osteopata non hanno pronunciato una singola parola, non confermando e non smentendo la notizia. E proprio per il fatto che non abbiano smentito alcunché sembra proprio vero che la relazione sia finita su un binario morto (in questi casi, se la notizia è infondata, arriva quasi sempre in tempi rapidi la smentita).

Dunque la Hunziker è tornata single. Si ricorda che, dopo la fine del matrimonio con Trussardi, ha vissuto due flirt. Quello appunto con Carollo e quello con Giovanni Angiolini, medico sardo nonché ex concorrente del Grande Fratello. Anche con quest’ultimo la passione durò qualche mese per poi spegnersi.