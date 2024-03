Michelle Hunziker e Carollo: già è finita. Ecco i motivi della rottura

Già è arrivata al capolinea la storia d’amore tra Michelle Hunziker e Alessandro Carollo. A dare l’esclusiva Chi che l’ha paparazzata per l’ennesima volta in vacanza senza il compagno.

Michelle sembrava avesse ritrovato l’amore. I due ci hanno tenuto a mantenere abbastanza riservata la loro relazione, ma il settimanale è da un po’ che li tiene d’occhio. Infatti la showgirl è andata alle Maldive da sola, o meglio, con sua figlia e la sua manager, lasciando il partner a casa. Ora è stata paparazzata in un agriturismo e anche questa volta di Carollo nemmeno l’ombra.

Fonti vicine alla coppia sostengono che la lontananza abbia inciso molto nella rottura. Lei a Milano, lui a Roma, diventava sempre più difficoltoso vedersi. Soprattutto perché la Hunziker ad oggi vuole dedicarsi di più alle figlie e al nipote. Sembra dunque che abbia preferito la vita da mamma e nonna piuttosto che pensare all’amore.

In una recente intervista, per la presentazione di Michelle Impossible & friends, aveva preferito non rispondere alla domanda su Carollo, ribadendo la volontà di mantenere per sé la sua sfera privata. Come mai ha fatto fino ad ora.

Dunque ora la favola sembra già finita e Michelle è pronta a guardare avanti, nonostante sembri avere altre priorità.

La storia d’amore con Alessandro

I primi rumors su questa storia sono iniziati in autunno, come anche le prime paparazzate. Poi Michelle ha deciso di pubblicare un loro scatto, confermando la love story.

Alessandro Carollo è un osteopata abbastanza conosciuto a Roma, soprattutto tra i vip. È famoso anche per aver avuto un flirt con Paola Barale, seppur non è mai arrivata conferma.

Poi a novembre è stato lui stesso a pubblicare delle foto con Michelle. Non solo, le ha scritto una dedica d’amore molto bella. Ciò ha confermato che tra i due ci sia stato qualcosa e che si è trattato anche di un sentimento importante.

Nonostante le premesse fossero buone, qualcosa si è rotto. Magari la lontananza, magari le priorità diverse, come anche gli impegni lavorativi, hanno portato alla rottura. Così la favola d’amore sembra essere giunta già al capolinea.