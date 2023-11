Carollo: “Io travolto da Michelle Hunziker, è na palla di fuoco”

Alessandro Carollo e Michelle Hunziker pazzi d’amore. Non si tratta di un’indiscrezione gossippara stavolta, bensì di dichiarazioni passionali rilasciate dai diretti interessati che sono usciti definitivamente allo scoperto. Lungo la mattinata di giovedì 9 novembre l’osteopata, tramite il suo profilo Instagram, ha pubblicato delle foto assieme alla conduttrice, riservandole una dedica mozzafiato. La svizzera ha replicato chiamando “amore” l’uomo. Per la prima volta dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, Michelle ufficializza una relazione sentimentale.

“Come un tuono… Sei arrivata senza chiedere permesso, senza bussare. Hai travolto e stravolto tutto nel modo più bello che potessi immaginare. Un uragano di luce, amore e vita. Quel sorriso che trasmette sempre positività, anche quando siamo in moto, è buio e piove… un angelo biondo, un dono dal cielo, uno spettacolo! Come ti dico sempre…”NA PALLA DE FOCO”. Così Carollo a corredo di tre scatti in cui lo si vede in sella alla moto con la Hunziker, la quale ha commentato: “Come sempre mi hai fatto emozionare. Ma alla fine, ti fa male il ginocchio amore?”.

La reazione di Paola Barale

Ovviamente il post è stato immediatamente preso d’assalto dagli utenti. A spedire cuori ai due piccioncini anche Paola Barale. La showgirl di Fossano è stata in passato chiacchierata dal gossip che ha insinuato che ci fosse stata una relazione tra lei e Carollo. Nessuno dei due ha mai confermato o smentito. Da quel che si è capito, però, sembra che non ci sia stata alcuna love story. Semplicemente Paola e Alessandro sono molto amici, come tra l’altro dimostra la reazione della Barale alla dedica che l’osteopata ha riservato a Michelle.

I retroscena su Michelle Hunziker e l’osteopata

La notizia relativa alla love story tra Michelle e Carollo si è fatta strada nei giorni scorsi. I ben informati hanno assicurato, però, che la relazione va avanti da mesi. Bravi i due innamorati ad essere riusciti a sfuggire al gossip per diverso tempo e ad essersi conosciuti senza il fastidio dei riflettori mediatici.

Il messaggio dell’osteopata rivolto alla conduttrice certifica inoltre che non si è innanzi a una liaison o a un flirt passeggero, bensì a una storia d’amore importante. Michelle sta vivendo un periodo stupendo della sua esistenza, tutti i tasselli sono andati al posto giusto: professionalmente continua ad avere una miriade di soddisfazioni, con gli ex mariti Ramazzotti e Trussardi ha trovato un sano equilibrio, l’essere diventata nonna l’ha riempita di gioia. Ciliegina sulla torta l’amore travolgente con Carollo. Viva la vita!