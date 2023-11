Michelle Hunziker batte un colpo: presentato il nuovo fidanzato

Dopo tanti rumors Michelle Hunziker ha ufficializzato la relazione con Alessandro Carollo. La showgirl ha pubblicato una story Instagram, dove entrambi sono ritratti mentre sorridono. Lo scatto riguarda la giornata di ieri. La coppia ha fatto un’esperienza all’Aerogravity di Milano.

Qualche settimana fa era circolato il gossip, i due erano stati paparazzati insieme da Chi. Alessandro Carollo viene definito “l’osteopata dei vip” e ha avuto altri flirt con donne importanti, come Elisabetta Canalis e Paola Barale. Dopo le voci insistenti su di loro, Chi li ha beccati insieme in macchina, molto vicini, ma senza nessun atteggiamento affettuoso.

Deianira Marzano aveva poi riportato un altro gossip sulla coppia. Pare che conoscenze comuni avevano rivelato che i due si frequentano da circa un anno. Da qualche mese a questa parte, però, il rapporto è diventato ancora più stretto.

Ora la story Instagram non lascia più nessun dubbio. La Hunziker è dunque pronta a viversi questa nuova storia alla luce del sole?

La fuga d’amore con Carollo

Il weekend scorso il paparazzo Alan Fiordelmondo aveva rivelato che Michelle era in dolce compagnia al mare. La Hunziker era andata a Varigotti, in provincia di Savona, con Celeste e Sole, le due figlie avute con Tomaso Trussardi. Il tutto è stato pubblicato sui social, ma secondo il paparazzo c’era qualcun altro. Nonostante non sia apparso su Instagram, c’era anche Carollo a far loro compagnia.

Alessandro Carollo: chi è

L’uomo della Hunziker è un famoso osteopata romano di 41 anni, molto conosciuto tra i vip. Fra i suoi clienti ci sono Belen, Paola Barale, Renato Zero…

Carollo ha frequentato la Facoltà di Scienze Motorie presso La Sapienza di Roma e poi l’European Academy of Osteopathy, dove oggi lavora come insegnante.

Alessandro è già conosciuto dal gossip per le presunte storie avute con Elisabetta Gregoraci e con Paola Barale. In entrambi i casi non c’è stata alcuna conferma ufficiale. Carollo è un tipo molto sportivo e ama gli sport estremi. Conoscenze comuni, infatti, ritengono che sia la persona adatta a Michelle, poiché insieme possono condividere questi tipi di passioni.