Kate Middleton curabile? Tipo di tumore e percentuale di guarigione

Fulmine a ciel sereno. “Ho un tumore, mi sto curando con cicli di chemioterapia”. Così Kate Middleton in un video divulgato nella serata del 22 marzo. In un amen la notizia ha fatto il giro del mondo. Sulle sue condizioni di salute si è detto di tutto da quando lo scorso gennaio si è sottoposta ad un intervento chirurgico delicato all’addome. Appurato che la moglie di William ha un cancro, restano una marea di interrogativi. Quale parte del corpo è stata colpita? Trattasi di un male curabile? Quando lo ha scoperto? Rivedremo Kate in pubblico?

I media inglesi hanno provato a rispondere ai quesiti e ad analizzare la situazione approfonditamente, riscontrando, in alcuni passaggi, una narrazione controversa. La principessa del Galles, ad esempio, ha sostenuto che quando è stata operata a gennaio non sapeva di avere un cancro e che solo per via degli esami effettuati nel post intervento ha scoperto il tumore. Alcuni medici, però, ritengono tale vicenda alquanto improbabile. Ma si proceda con ordine.

Che tumore ha Kate Middleton? È curabile o no?

La domanda non ha, al momento, una risposta certa in quanto la principessa, su tale questione, ha preferito mantenere la privacy. Si sa però che l’operazione del 16 gennaio ha riguardato l’addome, il che spinge a pensare che sia quella l’area interessata. Trattasi però di una zona del corpo umano alquanto ampia e con numerosi organi, dalle funzioni molto differenti.

Altra domanda cruciale è se il cancro è curabile oppure no e quali sono le percentuali di guarigione totale. Kensington Palace ha evidenziato che “la principessa è sulla via del recupero” . La medesima Catherine ha fatto sapere nel video di sentirsi meglio rispetto alle scorse settimane: “Sto bene e mi sento ogni giorno più forte”. Da queste dichiarazioni sembrerebbe che c’è ottimismo. Però, il punto è che anche innanzi a un tumore incurabile probabilmente sarebbero state dette le stesse parole.

Inoltre, laddove anche ci fosse la possibilità di guarigione al cento per cento, è sicuro che la Middleton è stata colpita pesantemente dal cancro. Se così non fosse, i reali non avrebbero nemmeno fatto uscire la notizia. Non potendola più nascondere si è optato per l’unica alternativa: rivelarla al mondo.

Quando la principessa ha scoperto il tumore?

Kate ha raccontato di aver scoperto di avere il cancro soltanto dopo l’intervento all’addome, evidentemente in seguito a una biopsia di elementi di tessuto o organi analizzati (su tale punto si tornerà a breve). Se tale versione fosse veritiera, troverebbe una spiegazione anche ciò che è accaduto lo scorso 27 febbraio. Fonti contattate dal Daily Mail hanno riferito che il 27 febbraio William ha improvvisamente lasciato una cerimonia funebre a Windsor in onore di re Costantino di Grecia – morto l’anno scorso e cugino in secondo grado di re Carlo nonché padrino dell’erede al trono – proprio perché sarebbe stato messo al corrente in quel momento della diagnosi della moglie. Un racconto che però non convince un granché.

Alla Associated Press, il dottor Yuman Fong, chirurgo del City of Hope cancer center della California meridionale, ha spiegato che scoprire un cancro in modo accidentale mentre si è in ospedale per altri motivi “è un evento piuttosto raro. Accade nel 4% dei casi per i pazienti originariamente ricoverati per curare una malattia benigna, come per esempio per rimuovere la cistifellea o le ovaie”. Secondo la narrazione di Kate, lei rientrerebbe in questo 4%. Molti però non credono a una simile coincidenza.

Ad esempio il dottor Jonathan Reiner, che è intervenuto ai microfoni della Cnn, ha sostenuto che probabilmente la principessa, già a gennaio, sapeva del cancro:

“Con tutto il rispetto per la Royal Family, questa ricostruzione non ha molto senso. Quando un paziente si sottopone a un intervento chirurgico invasivo, preventivamente fa tutti i test e scan necessari. Non è un’operazione “esplorativa” di per sé. Il team di medici in genere ha già una visione chiara di quello che verrà fuori dall’intervento e i test successivi vengono effettuati in questo contesto. Dunque, secondo me, molto probabilmente i medici avevano già un’idea di che cosa avesse la principessa, già prima dell’intervento di gennaio”.

Perché Kate e la Royal Family hanno dato la notizia il 22 marzo?

Un simile annuncio, nella Royal Family, non si dà sull’onda emotiva, ma viene pianificato. Secondo gli esperti, Kate e i reali hanno scelto il 22 marzo in quanto lo hanno ritenuto un giorno adatto per proteggere i figli della principessa stessa e di William da speculazioni e notizie incontrollate. In questo periodo infatti le scuole frequentate dai bimbi sono chiuse per la pausa di Pasqua. I piccini sono quindi meno esposti ai chiacchiericci.

Quando Kate tornerà in pubblico?

Al momento la principessa si sta curando con dei cicli di chemioterapia. Non è stato fornito nessun altro dettaglio sui trattamenti medici. E non sarà detto alcunché anche in futuro. Niente nemmeno su eventuali miglioramenti o peggioramenti della Middleton. La Royal Family ha annunciato che manterrà massimo riserbo.

Al momento non è previsto alcun ritorno in pubblico per Catherine. Non è detto che nelle prossime settimane, laddove abbia l’ok dei medici, possa presenziare a qualche evento. Se ciò dovesse accadere, non vorrebbe comunque dire che tornerà a lavorare a pieno regime o che la malattia sarebbe stata sconfitta del tutto. “La principessa in pubblico? Quando avrà l’ok dei medici. Lei è di umore positivo e si sta concentrando in questo momento solo sulla sua guarigione”. Così Kensington Palace.