Cancro Kate Middleton, Caprarica: “Grave, tolto pezzo d’intestino”

Kate Middleton ha un cancro. Lo ha rivelato con un video su Instagram la stessa principessa del Galles, mettendo fine alle speculazioni sul suo stato di salute. Uno scenario più drammatico di quel che si pensava. La moglie di William ha rivelato che quando è stata operata all’addome lo scorso gennaio non sapeva di avere un tumore. Soltanto gli esami successivi al delicato intervento chirurgico hanno fatto emergere che è stata colpita da un cancro. Antonio Caprarica, giornalista esperto delle vicende della Royal Family, in una lunga intervista rilasciata all’AdnKronos ha parlato ampiamente della situazione di Kate, affermando che l’intera vicenda che la vede protagonista suo malgrado è stata gestita in modo “pessimo” a livello mediatico.

“L’annuncio della principessa Kate chiarisce molti punti, anche perché inizialmente Kensington Palace aveva precisato che non si trattava di una malattia oncologica. In realtà, ora lei ha chiarito che c’è stato un prelievo di tessuti e un esame istologico ha rivelato purtroppo la presenza del cancro”. Così Caprarica a proposito dell’annuncio della principessa del Galles che ha inoltre rivelato di aver già iniziato i cicli di chemioterapia.

“Avevamo ipotizzato, seppur sulla base di pure illazioni, che le fosse stato prelevato un pezzo di intestino, si sperava che non fosse cancerogeno e invece i risultati, che come è noto richiedono un po’ di tempo per uscire, hanno rivelato il contrario – ha dichiarato sempre Caprarica -. Certo, se si tratta di un tumore all’intestino è una situazione molto grave. Si comprende quindi perché questa povera disgraziata famiglia abbia chiesto un po’ di rispetto, anche per preparare e per spiegare la situazione a tre bambini piccoli”.

Da quando Kate è stata operata i tabloid inglesi e le testate di tutto il mondo hanno ipotizzato una miriade di cause a proposito dell’intervento chirurgico. C’è stato anche chi aveva parlato di tumore. Su tale punto, però, la Royal Family era stata categorica nella smentita. Poi c’è stato il pasticciaccio della foto ritoccata. Si arriva al 22 marzo 2024, giorno in cui la Middleton ha deciso di dire tutta la verità che, come poc’anzi accennato, ha contorni più tragici di quel che si credeva. Secondo Caprarica, la comunicazione dei principi del Galles e in generale della Royal Family, in queste delicate settimane, non ha funzionato per niente.

“Tutta la situazione è stata gestita in modo pessimo. Probabilmente bisognava preparare meglio sin dall’inizio in modo graduale il popolo. La monarchia – ha sottolineato Caprarica – al momento è uno spettacolo che poggiava su due star: Re Carlo III e la principessa Kate. La notizia della malattia di entrambi, che naturalmente tutti auspichiamo sia curabile in entrambi i casi, getta un’ombra molto seria e grave sulla Famiglia Reale”.

L’esperto dei reali, nell’analizzare la situazione, ha messo in risalto un fatto inedito. L’atteggiamento del futuro re, vale a dire il principe William. Il dato inedito rispetto alla storia dei Windsor, per Caprarica, “è lo stretto senso di famiglia che ha il principe William. È un uomo per il quale la famiglia conta veramente molto ed è pronto a metter da parte tutto il resto per essa“.

L’augurio del giornalista è che, ora che Kate ha raccontato la verità sul suo precario stato di salute, lei stessa e la sua famiglia possano essere lasciati in pace dalla stampa e dai social.

Tumore Kate Middleton, le reazione dal mondo

Non appena è trapelata la notizia, hanno iniziato ad arrivare reazioni da tutto il mondo. Re Carlo si dice “molto orgoglioso di Catherine per il suo coraggio” nel rivelare la diagnosi di tumore.

Il premier britannico Rishi Sunak ha fatto gli auguri a Kate: “La principessa del Galles ha l’amore e il sostegno di tutto il Paese mentre continua la sua guarigione”. Sunak ha poi aggiunto che “ha dimostrato un enorme coraggio con la sua dichiarazione di oggi“. Il primo ministro ha inoltre chiesto che sia garantita a Kate la massima privacy dopo tutta l’attenzione mediatica delle scorse settimane.

Anche la Casa Bianca ha mandato un messaggio di vicinanza alla moglie di William. “I nostri pensieri sono con lei”, si legge in una nota. Solidarietà anche da parte dell’ex premier inglese Boris Johnson che ha inviato i suoi “auguri” a Kate. L’ex primo ministro le ha augurato “una piena e rapida guarigione”

L’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, primate della chiesa anglicana, ha attaccato la crescente atmosfera di attenzione attorno alla salute della principessa. Si tratta di “pettegolezzi vecchio stile da villaggio”, ha tuonato Welby. “Alle persone, senza alcuna differenza, dovrebbe essere permesso di ammalarsi, di sottoporsi a un’operazione, qualunque essa sia e di vivere la propria vita in pace senza che tutti chiedano di dimostrare qualcosa a giorni alterni”, ha concluso l’arcivescovo.