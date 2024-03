Kate Middleton ha il cancro: “Ho iniziato la chemioterapia” (video)

Kate Middleton ha il cancro. Pochi minuti fa, la principessa del Galles ha annunciato sui suoi profili social con un videomessaggio di essere in cura per un tumore e di aver iniziato la chemioterapia. Lo scorso gennaio, Kate è stata sottoposta ad un delicato intervento all’addome, di cui non sono stati mai dati ulteriori dettagli. A seguito dell’operazione, aveva annunciato che avrebbe preso una pausa dagli impegni pubblici per affrontare in privato la convalescenza. La prolungata assenza della moglie del principe William dalla vita pubblica ha dato il via ad una serie di teorie e speculazioni, che nelle ultime settimane hanno raggiunto livelli inaspettati. A seguito di tanta pressione mediatica, Kate ha infine rotto il silenzio e dato spiegazioni riguardo il suo reale stato di salute.

Kate Middleton ha un tumore: l’annuncio ufficiale

Seduta su una panchina del parco della residenza reale, Kate Middleton ha iniziato il suo discorso ringraziando tutti colori che si sono preoccupati e che hanno mandato messaggi di affetto a lei e la sua famiglia. Dopo aver espresso la sua gratitudine verso l’intero team medico che l’ha assistita durante e dopo l’operazione, ha annunciato che gli esami condotti in seguito all’intervento hanno rilevato la presenza di un tumore. Per questo, adesso si sta sottoponendo ad una “chemioterapia preventiva“.

La principessa ha spiegato che la diagnosi di cancro è stata un “enorme shock“, motivo per il quale lei e il marito William hanno cercato di gestire la situazione in privato e proteggere i loro tre figli, George, Charlotte e Louis. Kate ha poi voluto rassicurare la nazione, affermando di sentirsi bene e ringraziando il principe William per la sua costante vicinanza:

Ci è voluto del tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in un modo appropriato per loro e per rassicurarli che starò bene. Come ho detto loro, sto bene e divento più forte ogni giorno concentrandomi sulle cose che mi aiuteranno a guarire. Avere William al mio fianco è anche una grande fonte di conforto e rassicurazione. Così come l’amore, il sostegno e la gentilezza che sono stati dimostrati da tanti di voi. Significa così tanto per entrambi.

Infine, Kate ha giustamente comunicato che tutte le sue forze si concentreranno al recupero della sua salute, motivo per il quale prenderà una pausa dal lavoro. Alla luce di tutto ciò, si augura di poter ricevere la giusta privacy e comprensione per completare al meglio le cure necessarie, ponendo così fine allo sciacallaggio mediatico delle ultime settimane:

Il mio lavoro mi ha sempre portato un profondo senso di gioia e non vedo l’ora di essere quando potrò, ma per ora devo concentrarmi sul recupero completo. In questo momento penso anche a tutti coloro le cui vite sono state colpite dal cancro. Per tutti coloro che affrontano questa malattia, in qualunque forma, per favore non perdere la fede o la speranza. Non sei solo.

Kate Middleton non ha precisato di che tipo di cancro si tratti e il Palazzo Reale britannico ha dichiarato che non verranno forniti altri dettagli riguardo la malattia della principessa. Inoltre, la Casa Reale ha annunciato che Re Carlo era stato già informato della notizia. Anche il Sovrano è attualmente in cura per un tumore, come comunicato in una nota ufficiale lo scorso febbraio.