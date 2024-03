Kate Middleton, nuovo scandalo: tentato furto della cartella clinica

Ultimamente la Corona inglese non sembra proprio riuscire a trovare pace. Dopo l’urlo allo scandalo per le foto modificate e le numerose teorie complottistiche circa i reali motivi dell’assenza pubblica di Kate Middleton, la Famiglia Reale è stata vittima di un episodio decisamente spiacevole. Ancora una volta protagonista è la Principessa del Galles. Sembrerebbe difatti che qualcuno abbia tentato di rubare la sua cartella clinica dalla London Clinic, la struttura londinese dove è avvenuta l’operazione all’addome della moglie del Principe William lo scorso gennaio.

Stando a quanto riportato dal tabloid inglese The Mirror, il personale della London Clinic “ha tentato di accedere ai suoi referti medici privati” per divulgare notizie sulle reali condizioni della Principessa. L’Ufficio dei commissari per l’informazione (ICO) ha confermato di aver ricevuto un “rapporto di violazione” e sta attualmente svolgendo le dovute indagini. Il tabloid ha poi aggiunto che “Almeno un membro dello staff sarebbe stato sorpreso mentre cercava di accedere alle cartelle cliniche”. Stando a quanto annunciato dal Daily Mail, la clinica avrebbe già avviato un’indagine interna per fare luce sulla questione.

La London Clinic è famosa per per avere tra i suoi pazienti numerosi personaggi pubblici. Tra questi reali, volti del mondo dello spettacolo, politici e celebrità di ogni tipo. Lo stesso Re Carlo III è stato operato presso la struttura londinese. Quest’ultima si sarebbe rifiutata di rivelare se i membri del personale che hanno tentato di hackerare la cartella clinica di Kate Middleton siano ancora in servizio o meno. Alcuni lavoratori della clinica si sono dichiarati “totalmente scioccati e sconvolti” dall’accaduto. Quello che spaventa di più è che un collega abbia potuto compiere un fatto così grave, violando quindi la fiducia e l’etica.

Le dichiarazioni di Kensington Palace

Kate, diretta interessata ed assente dalle scene pubbliche da diverso tempo, sembrerebbe essere stata messa al corrente del fattaccio che la riguarda. Un portavoce di Kensington Palace ha poi voluto chiarire in merito alla vicenda:

Questa è una questione che riguarda la London Clinic.

Al momento, quindi, non sono state rilasciate ulteriori dichiarazioni a riguardo. Non resta che aspettare l’evoluzione dei fatti. Una cosa è certa, negli ultimi mesi la Famiglia Reale inglese non sembra riuscire a trovare un po’ di serenità.