Kate Middleton, si teme il peggio: le assurde teorie del complotto

Nelle ultime ore il nome della Principessa del Galles, Kate Middleton, sta diventando virale in tutto il mondo. La moglie del Principe William è difatti sparita dalle scene da un po’, portando i sudditi a domandarsi se stia bene. Lo scorso 16 gennaio, gennaio la reale ha dovuto affrontare un importante intervento chirurgico all’addome e, da allora, non ci sono più state sue uscite pubbliche. Secondo Kensington Palace, addirittura, la sua assenza si prolungherà fino al periodo di Pasqua. Questo ha scatenato numerose teorie circa le reali motivazioni di questo suo ritiro a vita privata. Sul web si stanno diffondendo le ipotesi più assurde e c’è perfino chi ha pensato a qualche complotto!

Tra i meme e le illazioni più impensabili ci sono addirittura alcuni che affermano che la Principessa abbia donato un rene al Re Carlo III in cambio della sua abdicazione. C’è, invece, chi crede sia una delle nuove concorrenti della versione inglese del reality show Il cantante mascherato, che andrà in onda a breve. Si tratta di tutte ipotesi particolarmente fantasiose, tanto da aver spinto Kensington Palace a smentire il tutto immediatamente e ribadire che Kate sta bene e sta facendo progressi. Ma come sta trascorrendo le sue giornate di convalescenza la Middleton? Probabilmente si starà dedicando alla lettura e ai suoi passatempi preferiti. Tra questi ci sono sicuramente lo sport, in particolare il tennis e il jogging, e la cucina. Kate è difatti nota per il suo speciale pollo arrosto!

Dov’è finita Kate? La nascita dei sospetti

A far insospettire i sudditi, oltre il silenzio di Kate, è stato un evento in particolare. Il Principe William non si è difatti presentato alla cerimonia in memoria dell’amato padrino Re Costantino di Grecia, tenutasi a Windsor qualche giorno fa. Il motivo della sua assenza non è stato specificato, si è parlato solo di “problemi personali”. Kensigton Palace non ha fatto dichiarazioni a riguardo e tutt’oggi la defezione del Principe è avvolta nel mistero.

Inoltre, si vocifera, che due settimane fa, in occasione delle vacanze scolastiche di metà trimestre, la Principessa del Galles sia uscita in segreto. Pare che sia andata assieme ai figli George, Charlotte e Lewis nella loro tenuta di campagna Ammer Hall per fare visita al suocero Carlo. Anche questa sua uscita ha scatenato qualche teoria, secondo alcuni difatti non vedeva l’ora di cambiare aria.