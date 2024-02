Principe William annulla impegni, sudditi in ansia: “Come sta Kate?”

Il Principe William ha dato forfait all’ultimo minuto ad un evento importante ed i suoi sudditi hanno immediatamente pensato al peggio. Il reale era difatti atteso quest’oggi alla St. George’s Chapel di Windsor per una messa in memoria di Costantino di Grecia, suo padrino, morto nel 2023. Il Principe del Galles ha dovuto rinunciare alla cerimonia a causa di “motivi personali”, scatenando così numerose voci circa il reale motivo della sua assenza. I più si sono chiesti se questa fosse dovuta alle condizioni di salute di sua moglie Kate, spingendo il team del Principe a rassicurare tempestivamente circa il suo stato di salute. In seguito alla sua defezione, William è stato sostituito nell’intervento programmato da Prince Pavlos, figlio del defunto sovrano.

Un altro assente importante alla commemorazione è stato Re Carlo III. Il Re ha recentemente annunciato di essere malato di tumore, pertanto la sua mancata partecipazione era già prevista. Nonostante ciò, i reali d’Inghilterra erano ampiamente rappresentati dalla Regina Camilla, dal Principe Andrea con la moglie Sarah, la Principessa Anna con il marito Timothy Laurence, Zara Phillips (figlia di Anna) e il marito Mike Tindall. Per i Windsor c’erano anche i duchi di Gloucester. All’evento di rilevanza mondiale erano presenti anche rappresentati di famiglie reali provenienti da numerosi altri paesi.

William salta la cerimonia: cos’è successo veramente?

L’assenza di William alla cerimonia in onore del tanto amato padrino ha immediatamente scatenato una serie di teorie a riguardo. I fan della famiglia reale hanno subito pensato ai problemi di salute di sua moglie Kate Middleton, ancora in convalescenza in seguito ad un importante intervento chirurgico all’addome subito lo scorso gennaio. Kensington Palace ha però fornito immediate rassicurazioni circa il recupero della Principessa, smentendo così quest’ipotesi sul nascere.

Quindi che cosa è successo veramente? Tutti se lo stanno chiedendo, ma le risposte ancora non sono arrivate. A prendere in mano la situazione è stata la Regina consorte, per la prima volta nel ruolo di rappresentante principale della Famiglia Reale in un evento pubblico di grossa rilevanza. Il Palazzo di Kensington non ha tuttavia ritenuto opportuno fornire ulteriori dettagli circa la situazione attuale e la motivazione dell’assenza del Principe alla funzione. Viste le attuali turbolenze all’interno del nucleo familiare, alcuni si sono spinti a chiedersi se alla base di tutto non vi sia una questione di rapporti personali.