Peparini ha partorito, Muller con le due figlie: l’annuncio in estasi

Dopo la tempesta, ecco che esce l’arcobaleno per Veronica Peparini e Andreas Muller, appena diventati genitori. Ebbene sì, sono nate le due figlie, due gemelle. L’ex professoressa e l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi sono felicissimi di accogliere nelle loro vite Penelope e Ginevra, dopo tante difficoltà. La coppia ha vissuto un momento particolare durante questa gravidanza gemellare.

Ne hanno parlato sui social network, rivelando di aver scoperto la presenza di una patologia, la trasfusione feto fetale. Questa situazione li aveva gettati nello sconforto e poi fortunatamente tutto si è stabilizzato. Veronica Peparini ha partorito in queste ore e lo fa sapere Andreas Muller, tramite il suo profilo ufficiale di Instagram. Il ballerino, che si è fatto conoscere al pubblico di Canale 5 nel talent show di Maria De Filippi, ha annunciato:

“Sono in lacrime e senza parole. Ho troppo da raccontare e nulla da aggiungere per ora. Penelope e Ginevra siete finalmente qui e io oggi con voi rinasco”

Una vera rinascita per Andreas, che insieme a Veronica ha temuto il peggio nei mesi scorsi. Tutto sembra che sia andato nel migliore dei modi, tanto che Muller appare emozionatissimo insieme alle due figlie, che si chiamano Penelope e Ginevra. Il ballerino condivide una foto che lo ritrae insieme alle gemelline appena nate. Una di loro indossa un cappellino giallo e l’altra rosa, avvolte entrambe in delle lenzuola.

Muller le guarda con felicità, commosso e sorridente, pronto ora a svolgere il ruolo di genitore. Per Peparini, Penelope e Ginevra non sono le prime figlie. Infatti, la ballerina ha altri due figli, Daniele e Olivia, avuti dalla sua precedente storia d’amore con l’insegnante di danza Fabrizio Prolli.

Oggi dopo gli alti e bassi vissuti con questa gravidanza gemellare, Veronica e Andreas tirano un sospiro di sollievo. I medici si sono accorti subiti della trasfusione feto fetale e sono intervenuti in tempo per salvare la situazione. Per Muller, come lui stesso ha raccontato di recente a Verissimo, è il periodo più bello della sua vita.

La coppia, giustamente, era curiosa di conoscere Penelope e Ginevra. Un sogno che si realizza per Veronica Peparini, che per la terza volta diventa mamma. Di sicuro nei prossimi giorni, la coppia terrà aggiornati i fan sui vari dettagli riguardanti la nascita delle due gemelline.