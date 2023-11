Veronica Peparini fiume: svelato il problema della gravidanza

Veronica Peparini ha recentemente pubblicato sui social una storia Instagram in cui spiega nel dettaglio alcuni problemi relativi alla sua gravidanza. La coreografa, in attesa di due gemelle, ha raccontato in un lungo messaggio quanto sta accadendo. Solo qualche giorno fa, l’ex insegnante di Amici e il compagno Andreas Muller si erano recati ad una visita di controllo che, come spiegato dallo stesso ballerino, non aveva dato buone notizie alla coppia.

Il lungo messaggio di Veronica Peparini

A distanza di qualche giorno, Veronica Peparini ha pubblicato un lungo messaggio sui social. In primis ha specificato come le gravidanze gemellari, proprio come quella che sta portando avanti lei, devono esser seguite da specialisti:

“Abbiamo sempre ribadito e ci teniamo a sottolinearlo ancora perché è compito di chi ha visibilità fare queste cose, che le gravidanze gemellari sono gravidanze che vanno seguite da specialisti. Nel mio caso ringrazio per l’onestà la mia ginecologa“.

La coreografa è quindi entrata nel dettaglio di cosa sta accadendo:

“La nostra è una gravidanza gemellare monocoriale biamgnotica: le piccole vivono in un’unica placenta in due sacche distinte. È scattato un campanellino di allarme che ci porta a fare controlli ogni 48 ore poiché i vasi sanguigni sono condivisi tra le due e in questo momento una delle due piccole è donatrice di sangue nei confronti dell’altra che quindi è ricevente. Questo può essere il principio di una malattia chiamata trasfusione feto fetale e in questo momento ci troviamo in un punto dove al 50% la situazione potrebbe tornare regolare da sé, motivo per cui ora stiamo monitorando la situazione ogni 48 ore. Se così non dovesse essere bisognerà intervenire con un piccolo intervento che non possiamo ancora sapere quale esito porterà“.

Veronica, nella parte finale del messaggio ha poi provveduto a fare chiarezza:

“Per ora non ci pensiamo, volevamo solo aggiornarvi e più che altro fare chiarezza sul fatto che nulla di ciò che sta accadendo dipende dall’età o da altre cause che girano sul web“.

La coreografa, dopo aver ringraziato le dottoresse e le ragazze che la stanno seguendo all’ospedale Bambino Gesù, ha infine concluso:

“Vogliamo solo positività e ottimismo. Ora conta solamente arrivare alla fine con entrambe le piccole“.

La speranza è che il problema che ha interessato la gravidanza di Veronica Peparini possa rientrare presto, ma ora come ora non si può che attendere ulteriori dichiarazioni da parte della coreografa e di Andreas Muller. Dopo l’annuncio della visita di controllo non andata come previsto, il ballerino aveva invitato a non fare allarmismo, chiedendo il massimo rispetto. Nonostante ciò, dato il pubblico che segue la coppia, aveva ritenuto opportuno spiegare come ci fosse qualcosa che non andava.

A Verissimo l’annuncio della gravidanza

L’annuncio della gravidanza era arrivato a Verissimo ad inizio novembre, con la coppia che aveva rivelato l’attesa di due gemelli. Erano state confermate le indiscrezioni dei giorni precedenti. Peparini aveva raccontato di aver dato il lieto annuncio prima alla famiglia di Andreas e, in un secondo momento, alla sua famiglia, per via di un’incertezza sulle possibili reazioni.

La coppia aveva però ricevuto il sostegno da parte di tutti e proprio nella trasmissione di Silvia Toffanin era stato svelato che in arrivo c’erano due gemelle. La gravidanza, inoltre, era stata voluta e cercata. Muller, al settimo cielo, aveva parlato del suo desiderio di diventare padre, in seguito aveva comunicato anche la volontà di dare alle piccole il doppio cognome.