Peparini incinta, Andreas: “La visita non è andata come doveva”

Grande preoccupazione per Veronica Peparini e Andreas Muller. La gravidanza della coreografa ha reso felici moltissimi fan, che ora si ritrovano a fare i conti con una notizia che lo stesso ballerino ha deciso di dare in queste ore. L’ex insegnante di Amici di Maria De Filippi si è recata con il compagno a fare la visita di controllo, questa mattina, per capire come sta andando avanti la gravidanza e come stanno le due gemelle che attendono. La stessa Veronica l’aveva fatto sapere poco prima ai suoi fan su Instagram.

Qualche ora dopo, ecco che Andreas Muller ha condiviso la notizia che la gravidanza di Peparini non starebbe andando avanti nel migliore dei modi. La visita di controllo non ha dato alla coppia, che ha annunciato a Verissimo la dolce attesa, buone notizie. Quasi al quinto mese di gravidanza, Veronica pare si ritrovi in una situazione complicata. Ecco le parole di Andreas dopo la visita di controllo:

“Prima di rendere pubblica la notizia stava andando tutto bene. Questa mattina non vedevamo l’ora di arrivare al controllo per vederle e assicurarci che stessero bene, come è sempre accaduto in questi quattro mesi. Questa mattina però purtroppo la visita non è andata come doveva andare. Ovviamente questa gravidanza è pubblica per ovvi motivi e vi ringraziamo per l’amore e la vicinanza. Ora vi chiediamo anche il massimo rispetto e senza fare allarmismi, speriamo di poterci risentire presto con notizie migliori”

Andreas e Veronica stanno cercando ora di affrontare questo problema privatamente. Infatti, non hanno reso noto quanto accaduto, come è giusto che sia. L’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi non vuole creare allarmismi ma, in quanto c’è un pubblico che li segue, ha ritenuto opportuno rivelare che c’è qualcosa che non va.

Sebbene non voglia far nascere dei drammi, i fan sono decisamente allarmati. La notizia data in queste ore da Andreas sta facendo il giro del web, con il pubblico sempre più preoccupato. Non si sa se nelle prossime ore la coppia deciderà di dare ulteriori aggiornamenti sulle gemelle che stanno attendendo e sul problema riscontrato durante questa visita di controllo.

Ciò che è certo è che i fan dovranno rispettare il silenzio di Veronica e Andreas, attendendo con delicatezza il momento in cui riusciranno a rivelare cosa sta accadendo, se mai decideranno di farlo. Tutto questo, nella speranza che Peparini e Muller presto diano buone notizie, come lui stesso ha affermato.