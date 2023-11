Veronica Peparini: “Aspetto 2 gemelli con Muller”. Svelato il sesso

Sei anni d’amore, la convivenza iniziata nel 2020 e ora l’arrivo di non uno bensì due figli. Andreas Muller, 27 anni, e Veronica Peparini, 52, a Verissimo hanno rivelato che aspettano due gemelli. La coreografa è incinta. Confermate quindi le indiscrezioni degli ultimi giorni. “Non l’abbiamo ancora detto quasi a nessuno, sono incinta. Sono quasi al quinto mese. Alla famiglia di Andreas l’abbiamo detto subito. Alla mia un po’ dopo. Sai… avevo un po’ di timori di come avrebbero reagito visto che sono già mamma di altri due bimbi. E invece abbiamo avuto l’appoggio di tutti”.

La gravidanza è stata voluta e cercata. “Alla mia età non è così facile, abbiamo avuto solo bisogno di un piccolo aiutino. Siamo felicissimi”, ha aggiunto una raggiante Peparini. Anche Muller al settimo cielo: “Volevo diventare papà, voglio vivere al passo con loro, essere padre e amico”.

Nello studio del rotocalco televisivo di Canale Cinque i due danzatori hanno scoperto anche il sesso dei bebè: i due gemelli sono in realtà due gemelle, in arrivo ci sono due piccine. “Sono contentissimo”, ha commentato un emozionato Andreas. “Che bello, sono felicissima”, la chiosa di Veronica. “Metteremo il doppio cognome, a questa cosa ci teniamo”, ha aggiunto Muller.

L’inizio non facile della love story

Prima dell’annuncio della gravidanza, la coppia ha ripercorso le tappe della sua relazione. “Ad Amici – ha spiegato la coreografa -, quando ci siamo conosciuti, non c’è stato il cosiddetto colpo di fulmine. Ma c’è stato qualcosa di forte e ho capito che non potevo fare a meno di lui”.

“Lo stesso vale per me – ha fatto eco Muller -, all’inizio ho frenato il sentimento perché pensavo che fosse una situazione un po’ sbagliata”. In effetti lo scenario era piuttosto delicato. Veronica all’epoca stava assieme al suo ex marito, anche lui danzatore, Fabrizio Prolli, dal quale ha avuto due figli: Daniele e Olivia.

“Per me era una situazione insormontabile. Col mio ex marito, più vecchio di me, sono stata 15 anni. Lui l’ho conosciuto come allievo, ed è più giovane. Inizialmente era una cosa inimmaginabile. Poi pian piano abbiamo superato tutto”, ha concluso la Peparini.