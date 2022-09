Oggi è un giorno importante per Amici di Maria De Filippi: è il primo giorno di scuola, quello con la formazione della classe. Se dietro i banchi della classe ci sono gli allievi, dietro le cattedre ci sono i professori e quest’anno proprio lì c’è una grandissima novità. Veronica Peparini non è più ad Amici, ma ha comunque fatto i suoi auguri a tutta l’enorme squadra del talent show in occasione della prima puntata.

La stessa cosa ha fatto anche l’altra insegnante che ha lasciato la scuola: anche Anna Pettinelli ha scritto a Maria. Le parole scelte da Veronica sono poche, ma che hanno suscitato comunque grande affetto nei commenti al suo post. Questo il messaggio della Peparini prima di Amici 22: “In Bocca al lupo , che sia un anno pieno di Talento! Grazie a tutti per la fiducia in questi 10 anni”. Dieci anni sono tanti, così come sono tanti coloro che già sentono la mancanza di Veronica: i suoi ballerini erano sempre molto amati.

Tra i ballerini che ha guidato alla vittoria di Amici c’è anche Andreas Muller, oggi suo compagno di vita. Anche Andreas ha scritto un messaggio fiume dedicato alla sua compagna, un nuovo tributo come aveva già fatto contro le “chiacchiere”. Muller ha un’enorme stima di Veronica come coreografa e artista e ha deciso di manifestarlo in pubblico ancora una volta. Ha parlato di lei sia dal punto di vista artistico sia umano, dedicandole queste parole:

“Credo che in questi anni, ballerini, coreografi e colleghi si sono ispirati a te, al tuo stile e alla tua visione. Hai creato talenti, mostri e copie senza neanche rendertene conto. Hai solo fatto ciò che amavi e come piaceva farlo a te. Hai dato modo a migliaia di ballerini di esprimersi, riscattarsi e farsi vedere. Me in primis”

A questo punto del messaggio, però, Andreas ha parlato di tradimenti verso la Peparini:

“Hai pugnalate alle spalle, leccac..o intorno e comunque porgi sempre loro un sorriso. (Cosa che io non sarei mai in grado di fare). Quindi oggi ti dico, continua a fare il tuo lavoro con lo stesso sorriso che hai in questa foto”.

Insieme a queste parole infatti c’è una foto di Veronica in cui sorride mentre è al lavoro. Un modo per celebrarla in questo settembre in cui non è tornata nella scuola di Amici per la prima volta dopo 10 anni. Andreas ha voluto far sapere che la Peparini ama davvero il suo lavoro e lo ama così tanto che ha sempre lo stesso valore, a prescindere da dove si trovi. Insomma, un modo per dire che Veronica Peparini sarà sempre Veronica Peparini, con o senza Amici. Tant’è che Andreas nel suo messaggio ha anche scritto qualche riga sul talent show, scrivendo in pubblico tutto il suo sostegno alla compagna in questo momento di cambiamento: