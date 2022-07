Andreas Muller ha scritto un elogio stupendo per la sua Veronica Peparini. Il fatto che sia arrivato dopo le voci di addio ad Amici di Maria De Filippi hanno reso il tutto ancor più oggetto di curiosità da parte del pubblico, social e non. Nei giorni scorsi infatti ci sono state indiscrezioni sul cast dei professori di Amici 22 e dopo quasi dieci anni tra questi non figura il nome di Veronica. Al suo posto dovrebbe tornare Emanuel Lo; resta da scoprire se Veronica oppure la stessa Maria De Filippi spiegheranno i motivi di questo addio. Che magari sarà un arrivederci, mai dire mai.

Intanto le news sui prof di Amici hanno scatenato i soliti pettegolezzi. Stando a quanto circolato sui social nelle scorse ore dietro questa rottura con Amici ci sarebbero dei malumori tra la Peparini e la redazione. La coreografa e insegnante non è intervenuta, non in modo diretto almeno. Eppure oggi ha postato un video in cui danza e ha scritto un messaggio in cui spiega che la sua natura la spinge a mettersi sempre in gioco. “Finché potrò per la passione che ho mi metterò in gioco sempre, cercando ed esplorando”, ha scritto. E poi ancora: “Il mio centro devo essere io”.

Il video è stato condiviso da Andreas Muller nelle sue storie di Instagram e il ballerino pare si sia tolto qualche sassolino. Ha scritto degli elogi bellissimi alla Peparini: “Sei arte e danza in tutte le sue forme. Sei autentica, sei attuale”. Ha proseguito elencando una serie di qualità che vede e riconosce nella sua partner, fino a tirare in ballo – o così sembra almeno – le voci dei giorni scorsi:

“Un’insegnante e una ballerina che ha i fatti alle spalle fino a oggi e non le chiacchiere di Instagram. Sei Veronica Peparini. Porti un cognome che tiene alta la danza in Italia tanto quanto tuo fratello”

Quindi nel messaggio di Andreas su Veronica Peparini si legge ancora che lei è un muro portante per tanti giovani che sognano di vivere di danza. Di questa generazione ma anche della prossima. Poi ha concluso con una frase che non ha concluso: “E spero solo che prima o poi abbiate… E qui mi fermo”.

Cosa avrà voluto dire? O forse dietro quei punti di sospensione si nasconde un sogno dei due fratelli Peparini? Magari hanno in progetto una scuola di danza da mandare avanti insieme. Sarebbe un progetto impegnativo e potrebbe anche giustificare l’addio di Veronica ad Amici. E potrebbe essere una scuola di danza come qualsiasi cosa, che Andreas ha voluto proteggere in qualche modo non parlandone. Riesce difficile credere che Andreas abbia voluto lanciare una frecciatina, magari intendendo dire con quei puntini che i Peparini meriterebbero rispetto e fiducia.

Maria De Filippi ha sempre creduto in loro, sia confermando per diversi anni Veronica sia chiamando Giuliano come direttore artistico del Serale, ogni volta che ha potuto farlo. La stima da parte della padrona di casa c’è, così come c’è di sicuro tanto affetto e altrettanta stima verso Andreas. Quest’ultimo magari si lascerà sfuggire qualcosina di più nelle prossime settimane dopo questo bellissimo messaggio su Veronica Peparini, con il quale però non ha mancato di lasciare col dubbio i fan…