Amici di Maria De Filippi, fumata bianca per i prof: la griglia ora è al completo. DavideMaggio.it, in esclusiva, ha reso noto che sono stati decisi gli insegnanti del popolare talent show di Canale Cinque per la stagione 2022/2023. Due le fuoriuscite, destinate a far discutere: non ci saranno più Anna Pettinelli (come anticipato nelle scorse ore da TvBlog) e Veronica Peparini. Dunque verrà smantellato un intero team, quello appunto capitanato, nella scorsa edizione, dalla speaker radiofonica e dalla coreografa.

A chi lasceranno spazio le due donne? Alla cattedra di canto ecco la ‘figliola al prodigo’, Arisa, che dopo essersi accasata per un anno alla corte di Milly Carlucci, torna ‘all’ovile’. Comporrà il team con Emanuel Lo, marito della cantante Giorgia nonché vecchia conoscenza dello show visto che nel 2016 l’ha conosciuto come insegnante di hip hop e l’ha rivisto più volte come giudice. Il ballerino ha alle spalle una carriera stellare. Tra le star con cui ha lavorato, spiccano Robbie Williams e Ricky Martin.

Sempre secondo ciò che scrive DavideMaggio.it, Veronica Peparini non dovrebbe avere più alcun ruolo ad Amici. Dunque sarà addio dopo nove edizioni da protagonista.

La griglia degli insegnanti, ora, è al completo: Rudy Zerbi avrà di nuovo la cattedra di canto e farà coppia con Alessandra Celentano (confermatissima al ballo), altro volto simbolo della trasmissione Mediaset. Raimondo Todaro, anch’egli confermato, sarà in tandem con Lorella Cuccarini, che sarà una delle insegnanti di canto (l’artista è l’unica nella storia di Amici ad aver avuto sia la cattedra di canto che quella di ballo). Infine, la novità, formata dalla coppia Arisa – Emanuel Lo.

Prof Amici 2022, tramonta l’ipotesi Miche Bravi

Tramonta quindi l’ipotesi di vedere Michele Bravi tra gli insegnanti della scuola più popolare d’Italia nella prossima stagione del programma. Il cantante era stato dato quasi per certo nel cast dei prof. Evidentemente la trattativa. ammesso e non concesso che ci sia davvero stata, non è andata in porto. Alla fine a spuntarla è stata Arisa, che, dopo il peregrinare in Rai, farà ritorno da ‘mamma Maria’.