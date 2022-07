Amici 22, un prof è fuori. Ecco chi lascerà il talent: la scelta di Maria

By

Maria De Filippi sta ultimando il cast degli insegnanti del talent show che a settembre tornerà in onda con la 22esima edizione

Maria De Filippi sta perfezionando il mosaico dei professori di Amici, che tornerà in onda a settembre (il talent show arriva così alla 22esima edizione). Pochi giorni fa TvBlog ha affermato che ci sarà un grande ritorno nel programma, ossia quello di Arisa che, dopo la parentesi al Cantante Mascherato e a Ballando con le Stelle, riprenderà la sua avventura nella trasmissione di Canale Cinque che l’aveva vista protagonista nel 2020, sempre nelle vesti di insegnante (all’epoca compose il team assieme a Lorella Cuccarini che aveva la cattedra di ballo). Per una prof che entra, ce ne è una che se ne va. Chi lascerà il posto a Rosalba Pippa? Lo ha spiegato sempre TvBlog, che ha risolto il rebus.

Chi dovrà lasciare la nave di Amici? Arisa tornerà dietro la cattedra di canto. Rudy Zerbi non è in discussione e Lorella Cuccarini ha affermato di recente che è stata riconfermata da Maria De Filippi come insegnante di canto (dallo scorso anno è transitata dalla danza al canto ed è l’unica persona nella storia di Amici ad aver ricoperto sia la cattedra di ballo sia appunto quella di canto). Il campo così si restringe alla sola Anna Pettinelli. E infatti, secondo quanto risulta a TvBlog, sarà proprio la speaker radiofonica a essere sostituita.

Non ci sono invece notizie sicure per quel che riguarda gli insegnamenti di ballo. Tuttavia è certo che Alessandra Celentano ci sarà. Anche Raimondo Todaro sarà quasi sicuramente riconfermato (il danzatore si è inserito perfettamente nelle dinamiche di Amici, dopo aver lasciato Ballando con le Stelle e aver avuto qualche frizione con Milly Carlucci). E Veronica Peparini? La coreografa formava il team con Anna Pettinelli: resta da capire se Maria De Filippi ha intenzione di rinnovare completamente la squadra, ingaggiando un/a prof di ballo nuovo/a, oppure se la compagna di Andreas Muller farà squadra con Arisa.

Amici, dopo il successo della scorsa stagione, tornerà con la formula della domenica pomeriggio e del serale al sabato sera. Dunque nella prima fase, oltre alle strisce quotidiane in onda sempre su Canale Cinque, popolerà il palinsesto dell’ammiraglia Mediaset nel pomeriggio del dì festivo (andrà nuovamente in tandem con Verissimo di Silvia Toffanin). Quando invece inizierà la fase del serale, le dirette del talent show torneranno in onda il sabato sera.