Amici 22, colpo di scena: torna Arisa, così si riorganizzano i prof

Amici di Maria De Filippi è pronto a riaprire le porte ad Arisa, al secolo Rosalba Pippa. Dopo un anno di ‘esilio’, la cantante, come riferisce TvBlog, tornerà nel talent show di Canale Cinque. In che ruolo? Nello stesso occupato nella ventesima edizione, vale a dire che farà la professoressa e sarà un membro della commissione di canto. Dopo le ‘scorribande’ in pista a Ballando con le Stelle (nel programma di Rai Uno si è classificata al primo posto assieme a Vito Coppola), la ‘figliola al prodigo’ si appresta quindi a rituffarsi nell’universo di Amici.

Se arriva Arisa, chi se ne va? Altrimenti detto, come si comporrà l’organigramma dei professori? Gli scenari ipotizzabili sono diversi. Potrebbe darsi che la commissione di canto da tre elementi passi a quattro. Ci sarebbero Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini (confermatissima da Maria De Filippi), forse Anna Pettinelli (si mormora che la speaker potrebbe essere sostituita da Michele Bravi) e appunto Arisa. Se si optasse per tale soluzione, automaticamente anche la commissione di ballo dovrebbe aggiungere un membro ai già presenti Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Raimondo Todaro.

Un’altra ipotesi è che le commissioni restino composte da tre insegnanti e che qualcuno se ne vada per fare posto ad Arisa. A rischiare di più, in questo caso, sarebbe Anna Pettinelli (Cuccarini e Zerbi sono inamovibili).

Amici e il ritorno di Arisa: il terzo scenario

Terzo scenario è quello che vedrebbe Arisa prendere il posto di Lorella Cuccarini, che verrebbe dirottata nuovamente alla commissione di ballo (incarico che ricoprì nella penultima edizione del talent). Resterebbe comunque un esubero da smaltire tra i prof di danza. Tuttavia tale ipotesi è difficile che si realizzi: la Cuccarini, di recente, ha dichiarato di essere stata riconfermata da Maria De Filippi e che tornerà ad insegnare canto e non ballo. Anche perché la coppia con Todaro funziona a meraviglia e dividerla sarebbe un peccato. Quel che pare certo per il momento è che Arisa sarà di nuovo protagonista di Amici: sul resto la quadra verrà trovata, prima o poi.