Amici, rumors: “arrivano Achille Lauro e Chiara Ferragni”, ecco in che ruolo

Dalla serie: non succede, ma se succede… La macchina organizzativa di Amici di Maria De Filippi è già al lavoro per confezionare la ventiduesima edizione del talent show più popolare d’Italia. Come ogni anno ci saranno delle novità riguardanti il cast dei professori e dei professionisti che collaborano al programma. L’ultima indiscrezione su due possibili ‘acquisti’ da parte della trasmissione l’ha lanciata Nuovo Tv. Ed è un’indiscrezione che ha già iniziato a fare parecchio rumore visto che i due nomi fatti trapelare sono di peso, come si suo dire trattasi di due pezzi da novanta. Di chi si sta parlando? Dell’influencer più celebre d’Italia, Chiara Ferragni, e del musicista tutto tutine e quadri iconici, Achille Lauro.

Nuovo Tv, a proposito del possibile impegno con Amici da parte della moglie di Fedez e del cantante, spiega che “non saranno in studio, ma grazie a collegamenti settimanali con gli alunni si metteranno a disposizione per dare consigli e sostegno”. Secondo il magazine, quindi, Lauro e Ferragni avranno il ruolo di tutor. Non una novità assoluta. Già in passato Maria De Filippi era ricorsa a simili figure. Si ricordano, in tale ruolo, i cantanti Michele Bravi e Giovanni Caccamo.

A proposito di Michele Bravi, diverse voci, mai smentite, hanno assicurato che l’artista sbocciato a X Factor sarà una new entry nel cast dei prof. Dovrebbe prendere il posto della speaker radiofonica Anna Pettinelli. Quasi nessun dubbio invece sulla riconferma dello ‘storico’ Rudy Zerbi e di Lorella Cuccarini. Quest’ultima, in una recente intervista, ha reso noto di aver parlato con Maria De Filippi e che la sua presenza nel programma non è in discussione: ci sarà anche nella ventiduesima edizione.

Altra conferma scontata è quella che riguarda il danzatore Raimondo Todaro. Voluto fortemente da Maria lo scorso anno, l’ex volto di Ballando con le Stelle ha convinto tutti ed ha fatto parecchio divertire. Memorabili i suoi scontro con Alessandra Celentano, altra insegnante che ha già in tasca la riconferma per la prossima stagione dello show. Da decidere invece il futuro di Veronica Peparini: non è detto che la coreografa troverà di nuovo spazio tra i prof.