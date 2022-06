Raimondo Todaro resta ad Amici, Milly Carlucci: “Felicissima per lui”

La conduttrice Rai è tornata a parlare del suo ex pupillo, diventato popolare in Italia grazie alla partecipazione a Ballando con le Stelle

Nessun astio, nessun rancore tra Raimondo Todaro e Milly Carlucci. Un anno fa il ballerino siciliano ha improvvisamente lasciato Ballando con le Stelle, il varietà di Rai Uno che gli ha cambiato la vita sia dal punto di vista personale sia da quello artistico. Alla ricerca di nuovi stimoli il 35enne ha accettato la proposta di Maria De Filippi ed è diventato uno dei Professori di danza di Amici. Una veste inedita per Raimondo, che è piaciuto molto al pubblico tanto che una sua riconferma nel talent show appare oggi più scontata che mai.

Al settimanale Mio Milly Carlucci si è detta contenta ed orgogliosa del successo del suo ex pupillo, che dopo anni di onorato servizio a Ballando con le Stelle ha preferito traslocare ad Amici di Maria De Filippi per vivere nuove emozioni. “Sono felicissima per lui”, ha precisato Milly, aggiungendo che non dimenticherà mai il giorno in cui, più di quindici anni fa, Raimondo accompagnò il fratello al provino di Ballando ma la Carlucci scelse proprio il primo.

Le ultime parole di Milly Carlucci su Raimondo Todaro

A tal proposito Milly Carlucci ha affermato:

“Sono orgogliosa di averci visto lungo e di aver dato il là alla sua carriera. Invidia e gelosia sono due sentimenti che non mi appartengono. Ognuno di noi ha il diritto e il dovere di inseguire i propri sogni; figuriamoci se nego questa possibilità ai miei figli, biologici o lavorativi che siano!”

Dunque esiste ancora un rapporto tra Raimondo Todaro e Milly Carlucci sebbene i due non si frequentino più con una certa regolarità. Dopo l’approdo su Canale 5 la presentatrice Rai è stata costretta a sostituire Todaro pure a Il Cantante Mascherato: per due edizioni Raimondo è stato il coreografo ufficiale della trasmissione. Nella terza è stato sostituito da Simone Di Pasquale, altro popolare ballerino e insegnante di Ballando con le Stelle.

E a proposito di Simona: proprio alla rivista Mio Milly Carlucci ha assicurato che Di Pasquale tornerà nel programma del sabato sera nonostante il suo addio di un anno fa. Avrà un ruolo del tutto diverso insieme a Sara Di Vaira, altra protagonista di Ballando con le Stelle, costretta a ritirarsi per una questione anagrafica.

Ancora tutto da decidere, invece, il destino di Samuel Peron. Quest’ultimo starebbe pensando di lasciare il format per dedicarsi alla carriera di inviato e conduttore ma valuterà il da farsi solo insieme a Milly Carlucci, che ha sempre creduto in lui.