Amici 22, Peparini out: dietro l’addio spinoso retroscena sul talent

Il cast dei professori della 22esima edizione di Amici di Maria De Filippi è stato deciso. In questi giorni, sono stati rivelati grandi cambiamenti dietro le cattedre della famosa scuola. Secondo quanto ha fatto sapere DavideMaggio.it, Veronica Peparini e Anna Pettinelli non saranno presenti nella stagione 2022/2023. Mentre per la conduttrice radiofonica si tratterebbe di una decisione priva di malumori, per l’insegnante di ballo il discorso sarebbe diverso. Infatti, le ultime indiscrezioni sui social network fanno sapere che potrebbe esserci molto di più dietro la decisione di lasciare andare via la prof, sorella del noto coreografo Giuliano Peparini.

A parlarne in queste ore ci pensa Amedeo Venza, il quale svela di aver ricevuto uno scoop al riguardo da parte di “fonti vicine all’insegnante di ballo e ad Andreas Muller”. Quest’ultimo, suo fidanzato, è uno dei volti più amati del talent show di Maria De Filippi. Dopo un lungo percorso nella scuola non riuscì a prendere parte alla finale a causa di un infortunio e questo causò tanta delusione nel pubblico. I telespettatori lo ritrovarono ancora come allievo nell’edizione successiva, che lo vide alzare la coppa della vittoria. Subito dopo, ufficializzata la sua storia d’amore con la Peparini, Andreas entrò a far parte del corpo di ballo dei professionisti.

Ormai da qualche tempo, il ballerino non è più un volto del programma. Anzi, ha dato anche vita a qualche polemica, tanto che le indiscrezioni parlavano di problemi nati tra lui e altri professionisti. Al contrario, Veronica ha continuato a svolgere il suo ruolo di insegnante all’interno della scuola, fino a ora. Nella prossima edizione di Amici, Peparini non sarà presente. Ecco lo scoop svelato da Venza in queste ore:

“Dietro l’uscita di scena di Veronica Peparini potrebbero esserci dei malumori con il programma”

Nel frattempo, l’insegnante di ballo sembra confermare la sua uscita di scena, attraverso un post su Instagram: “Gratificata da questo periodo intenso, guardo in avanti con passione e stimoli nuovi”. Le sue parole lasciano poco spazio ai dubbi e fanno intendere che la sua carriera sta subendo, appunto, una svolta.

Oltre lei e Pettinelli, nessun altro dovrebbe essere fuori dal cast. Confermatissimi Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Tornano dietro le cattedre Arisa ed Emanuel Lo. Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro (i Cuccatodo) continueranno a rivestire rispettivamente i ruoli di insegnante di canto e di ballo.