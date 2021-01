La versione di Andreas Muller. Il giovane danzatore 24enne, che ha raggiunto la popolarità televisiva nel programma Amici di Maria De Filippi, è tornato a parlare del suo addio al talent di Canale 5. Dopo averlo vinto è entrato nel corpo di ballo dei professionisti dello show, ricoprendo svariati ruoli. Poi, ha salutato tutti qualche mese fa, chiudendo la collaborazione. Tanto lo stupore da parte dei fan. Andreas lo scorso novembre spiegava che la decisione di abbandonare il percorso nella trasmissione aveva origine dal suo desiderio di ricercare nuovi stimoli creativi e lavorativi. Ora emerge un’altra causa che lo ha spinto a cambiare aria. Lui stesso lo ha raccontato, conversando con i suoi ‘seguaci’ su Instagram.

A chi gli ha domandato se si fossero compromessi alcuni rapporti ad Amici, in riferimento agli altri professionisti e ai professori del talent, Muller ha risposto senza peli sulla lingua, svelando che non sono mancate le frizioni. Fatto che lo ha spinto ancor più a dire addio al programma. “Purtroppo mai andato d’accordo con alcuni professionisti. Uno dei motivi per cui non mi andava più di stare lì”, ha dichiarato il danzatore. E con Maria De Filippi? No, lei nulla c’entra. Muller infatti l’ha ringraziata sentitamente, rimarcando che la sua riconoscenza per la conduttrice e per il talent in generale non verrà mai meno.

Chiacchierando con i fan ha anche detto la sua sulla durissima discussione capitata di recente tra Elena D’Amario e Alessandra Celentano, spezzando una lancia a favore della professoressa e invitando i telespettatori a guardare le cose da un punto di vista differente:

Andreas Muller e l’amore per Veronica Peparini: si al matrimonio e a un figlio

Il ballerino ha confidato anche che il legame sentimentale con Veronica Peparini, 49 anni, va a gonfie vele. Stima e sostegno reciproco sono intatti e sono il motore del rapporto. Un matrimonio è nei piani oppure no? Muller ha risposto di sì. Favorevole anche a diventare padre. Chissà se il ‘progetto famiglia’ si concretizzerà a breve oppure no. Spazio infine al momento particolare che sta attraversando dal punto di vista personale. Andreas ha parlato di “alti e bassi” mentali. Dall’altro lato ha puntualizzato che oggi si sente parecchio maturato rispetto a qualche anno fa.