Amici 20, la Celentano caccia Elena dalla sala: “Stai nel tuo”, duro scontro

Alessandra Celentano e Elena d’Amario ad Amici 20 hanno avuto un pesante scontro. Per la ballerina professionista sarebbe stato solo un confronto, ma la Celentano non la pensava allo stesso modo e i toni si sono subito alzati. Le due si sono ritrovate insieme nella sala prove dopo che Lorella Cuccarini ha chiesto a Elena di assistere alle prove di Rosa per capire a che punto fosse con la coreografia di neoclassico richiesta dalla Celentano. Questa è stata almeno la motivazione ufficiale, perché in realtà tanti fan vedendo il daytime hanno pensato che Lorella abbia mandato Elena per difendere, in un certo senso, Rosa dalla Celentano.

La maestra è molto dura in sala con Rosa durante le prove e pretende tanto da lei. Pretende ciò che Alessandra Celentano dà per scontato in un ballerino, tuttavia Rosa non è una ballerina di danza classica e questo fa sì che nel passo a due con Alessandro sia un po’ più in difficoltà rispetto a lui. La Celentano si infuria ogni volta che Rosa non arriva in sala prove con l’abbigliamento e la pettinatura giusta. E si arrabbia quando Rosa non mette in atto le correzioni che le vengono fatte. Sui social in tanti hanno scritto che forse la Celentano è troppo dura con la ballerina e ha esagerato molte volte in questi giorni, ma lei non è dello stesso avviso.

Elena d’Amario ha chiesto di assistere alle prove e la Celentano non ha avuto problemi. Però all’ennesima strigliata di Alessandra all’allieva Rosa, vedendo la ballerina stanca e provata fisicamente, Elena è intervenuta. Lo ha fatto dicendo la sua su ciò che aveva visto, soprattutto perché lei lavora spesso con Rosa e un po’ ha imparato a conoscerla. Quindi Elena ha fatto notare alla Celentano che per Rosa questo è un lavoro nuovo, ma queste poche parole sono bastate per far scattare la Celentano. “Non sei qua per fare l’avvocato difensore”, ha detto a Elena non essendo d’accordo col fatto che per Rosa sia un lavoro nuovo.

Elena ha continuato a dire che il corpo di Rosa sta reagendo al nuovo lavoro e che ha bisogno di tempo per abituarsi, proprio dal punto di vista fisico. L’intervento della professionista però ha mandato in escandescenza la Celentano e sono arrivate subito allo scontro. Queste le parole dell’insegnante:

“Scusami Elena, non te lo permetto. Sei venuta qua per vedere, stai al tuo posto che ci pensa lei a dirmi quello che mi deve dire. Non ha bisogno dell’avvocato difensore, si difenderà da sola. Lascia perdere. Faccio presto e ti faccio uscire”.

La d’Amario si è difesa così: “Lei non la deve prendere così, si sta già agitando troppo”. Mentre Rosa raccontava i suoi studi di danza classica, però, la Celentano ha usato una parola che non è piaciuta a Elena: “Il problema è che lei fisicamente ha degli handicap che non le permettono di”. Elena ha subito fatto notare che la parola handicap è stata troppo esagerata. Inoltre la ballerina ha sempre mantenuto un tono pacato, educato e rispettoso. Non ha mai alzato la voce, riconoscendo nella Celentano un ruolo più alto del suo probabilmente, ma ha comunque espresso il suo pensiero.

Elena ha provato a spiegare ulteriormente il suo punto di vista, dicendo anche che Rosa probabilmente non riesce a pensare alle correzioni da fare anche perché la Celentano continua a urlare durante le prove. Per la ballerina sarebbe stato anche un confronto costruttivo, non uno scontro. Intanto Rosa avrebbe preferito essere altrove durante questa discussione. La maestra ovviamente non era d’accordo, e ha aggiunto:

“Ti prego Elena, già che stai qui. Se devi andare oltre non te lo permetto. Molla, molla l’osso. Possiamo smettere di perdere tempo? Tu non sai come lavoro io. Ti prego Elena basta, altrimenti mi obblighi a farti uscire dalla sala. Stai diventando veramente troppo eh”.

In realtà, Elena sa bene come lavora la Celentano visto che si conoscono da tantissimi anni e glielo ha fatto notare. Intanto ha continuato a spiegare il suo punto di vista, dicendo anche che Rosa lavora molto e non si tira mai indietro. Tuttavia in queste prove era molto sofferente, sia per il lavoro sia per i continui rimproveri e le urla della Celentano. “Si sta agitando veramente troppo maestra, e lei lo sa. È tutto un po’ over the top”, ha sottolineato Elena. L’insegnante si è sentita mancare di rispetto e lo scontro è proseguito.

Anche Rosa è intervenuta per chiedere alla Celentano di usare altri modi perché sembra ormai quasi un accanimento nei suoi confronti. La Celentano ha detto di avere gli stessi modi con tutti i ballerini, ma l’allieva non la pensava allo stesso modo. Il confronto quindi si è acceso tra Rosa e la Celentano, che insisteva nel dire che la ballerina non mette in atto le correzioni. “Ci sta provando”, ha detto Elena. Alessandra non ha gradito l’intromissione della ballerina, che ha fatto notare che è una coreografia difficile per Rosa.

“Secondo me tu devi stare al posto tuo Elena, te lo ripeto”, ha ribadito la Celentano. Ma niente da fare, Elena non ha mollato la presa e quindi si è riacceso lo scontro. La Celentano ha sbottato: “Elena, vuoi che ti sbatta fuori dalla sala? Vuoi che ti dica di uscire dalla sala?”. Elena ha risposto così: “Noi stiamo discutendo, non ci scaldiamo over the top”. Nel riprendere le prove, però, la Celentano ha letteralmente cacciato Elena dalla sala: “Per me adesso puoi anche andare, hai già visto quello che dovevi vedere”. Elena ha chiesto di poter vedere altro, ma la Celentano non ha acconsentito. E quindi la ballerina ha replicato così:

“Mi sta cacciando maestra? Non credo sia costruttivo questo suo atteggiamento. Perché dobbiamo litigare su una cosa che è indubbia, cioè è un dato di fatto che lei non ha mai studiato queste cose. Io sono a conoscenza dei ruoli, e lo sa. Lo sono sempre stata. Non capisco perché si sta scaldando così tanto. Non volevo creare tutto questo scompiglio, mi dispiace anche che si è innervosita così tanto”.

La Celentano ha detto che lei non stava litigando e che Elena avrebbe dovuto stare zitta a guardare e basta. E non ha cambiato idea: Elena ha lasciato la sala prove, dopo che la Celentano le ha ripetuto più e più volte di uscire.