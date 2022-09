Poche ore prima dell’inizio di Amici di Maria De Filippi, Anna Pettinelli ha spedito un messaggio alla trasmissione di cui è stata protagonista in qualità di prof negli ultimi anni. Per l’edizione 2022, si è deciso di cambiare: fuori appunto Pettinelli e Veronica Peparini, dentro Arisa ed Emanuel Lo. Nei giorni scorsi, siti e portali specializzati in retroscena televisivi avevano lasciato intendere che l’estromissione dal programma della speaker radiofonica avrebbe provocato delle ‘turbolenze’ con la De Filippi. Su tale voce era intervenuta la stessa Pettinelli, smentendo il tutto e assicurando che con la conduttrice pavese non c’è alcun problema. Con il messaggio odierno, l’ex insegnante di canto conferma la stima nei confronti della moglie di Costanzo, della trasmissione e di tutti i colleghi, compresi quelli con cui ha avuto degli scontri in passato.

“Quando metti la maglia di Amici, sai che sarà per sempre”. Ha esordito così la Pettinelli in un video pubblicato sui suoi profili social in cui è apparsa con indosso la felpa di Amici. Quindi ha aggiunto: “E io farò parte per sempre di questo meraviglioso sogno. Un sogno che inizia nuovamente oggi. In bocca al lupo ai ragazzi, in bocca al lupo ai professori – e quando dico tutti, dico veramente tutti -, in bocca al lupo a Maria. Io vi seguirò da casa con un affetto enorme. Buon lavoro, in bocca al lupo e baci”.

Parole che azzerano qualsivoglia voce che volevano la conduttrice radiofonica in rotta di collisione con lo show e parte del suo cast. Particolarmente apprezzato il passaggio relativo all’in bocca al lupo a tutti i prof: Anna ha voluto evidenziare che, nonostante le divergenze avute con alcuni insegnanti (su tutti Rudy Zerbi), fa il tifo per la squadra di Amici, non nutrendo antipatie rancorose. Nel video messaggio non ha fatto nomi, ma chiaramente ha avuto l’intenzione di far intendere che non ce l’ha con nessuno, né con Zerbi né con chi l’ha sostituita.

Sotto al video sono giunti parecchi commenti di utenti che hanno apprezzato il messaggio. Tra questi è spiccato quello del comico Sergio Friscia, il quale ha scritto un lunghissimo intervento con cui ha incensato la collega:

“Non sarà la stessa cosa senza di te. Nel bene e nel male, sei una donna con una grandissima personalità e che dice sempre tutto ciò che pensa, onestamente… oltre che una professionista preparata e di grande esperienza. E la gente ama sentire il dibattito e assistere ai simpatici siparietti tra professori, come quelli che hai regalato tu. So quanto hai amato i tuoi ragazzi e che li hai consigliati sempre per il loro bene. E lo hai fatto sempre con il cuore, anche a muso duro, ma con la sincerità e la trasparenza che da sempre ti appartengono e per farli crescere, maturare e rafforzarsi caratterialmente. Sei sicuramente una che divide, una che o si ama o non si sopporta, a prima vista. Ma proprio per questo è fortunato chi può averti nei propri programmi. Perché, anche solo per curiosità, e per sapere come andrà finire, il pubblico… ti aspetta, numerosissimo! E chi ha avuto, come me, la fortuna di poterti conoscere veramente… può solo augurarti di cuore tutto il meglio che desideri e meriti e tutti i successi più grandi ! Avanti tutta sempre, Annuzza!”

Anna Pettinelli è tornata single: è finita con Stefano Macchi

Periodo di grandi cambiamenti per la speaker, non solo sul fronte professionale. Nelle scorse settimane si è saputo che è tornata single: la relazione con Stefano Macchi è giunta al capolinea. Lui si è legato alla modella Elisa D’Ospina. Pare che la rottura con la Pettinelli non sia avvenuta in modo ‘soft’.