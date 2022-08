Anna Pettinelli, l’ex storico ama Elisa D’Ospina: epica reazione

La love story di Anna Pettinelli e Stefano Macchi da tempo è giunta al termine. Mentre la conduttrice radiofonica sembra non aver ritrovato l’amore dopo l’addio, non si può dire lo stesso per lui. Infatti, Macchi è fidanzato con Elisa D’Ospina attualmente. Nelle scorse ore, lo stesso doppiatore ha deciso di rendere ufficiale la sua nuova relazione, condividendo sui social network una dedica d’amore per la sua fidanzata. Non solo, si è mostrato sempre sul web con Elisa, senza nascondersi più. Come avrà mai reagito la Pettinelli di fronte a tutto questo? Pare non bene.

Almeno questo è ciò che si percepisce dall’ultimo suo gesto. Ma andando per ordine, Macchi – con cui Anna ha preso parte alla seconda edizione di Temptation Island Vip – ha deciso di pubblicare una romantica dedica per Elisa D’Ospina, attraverso un piccolo video. Per accompagnare le immagini ha scelto una poesia di Hermann Hesse, così da poter esprimere ciò che prova per la modella.

“Tienimi per mano al tramonto, quando il giorno si spegne e l’oscurità fa scivolare il suo drappo di stelle… Tienila stretta quando non riesco a viverlo questo mondo imperfetto… Tienimi per mano… portami dove il tempo non esiste”

Una dolcissima dedica che può solo dimostrare quanto amore Stefano Macchi nutra per la sua nuova fidanzata. Il video mostra i due mentre si tengono per mano e mentre si abbracciano. Impossibile non notare i loro sorrisi, che confermano quanto adesso siano felici insieme. D’Ospina ha prontamente commentato la dedica del doppiatore: “La tua voce…patrimonio dell’umanità”.

Ora è ufficiale: Macchi ha davvero dato una svolta alla sua vita sentimentale dopo la rottura con la Pettinelli. E proprio quest’ultima pare aver reagito di fronte a queste dimostrazioni d’amore. Sono trascorsi circa due mesi da quando ha confermato la fine della sua relazione con Stefano. Anna, che non sarà presente tra i professori della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, aveva spiegato che i loro sentimenti nel tempo si erano spenti.

In molti, proprio in queste ore, hanno notato che Pettinelli ha modificato la biografia del suo profilo ufficiale di Instagram. Pare che questo sia accaduto subito dopo la romantica dedica che Macchi ha dedicato a Elisa.

“Conduttrice radio televisiva. Ogni giorno su RDS. Madre orgogliosissima di Carolina. Credevo nell’amore ora solo nell’amicizia. Sono la solita cog**ona”

Le ultime due frasi sembrerebbero essere collegate proprio alla fine della sua storia con il doppiatore. Vedendo quest’ultimo già felice con un’altra donna, probabilmente ha generato in Anna Pettinelli questa dura reazione.