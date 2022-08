Amici 22: ecco la data di inizio, il team dei prof e il caso Zenzola

Amici di Maria De Filippi tornerà in onda su Canale Cinque nella stagione televisiva 2022/2023. Nelle scorse ore è stata svelata la data in cui decollerà il talent show più popolare d’Italia. Il giorno da cerchiare in rosso sul calendario è domenica 18 settembre: dunque, tra un mese e mezzo, il programma riprenderà quota. Come lo scorso anno, ci sarà la puntata festiva (Amici precederà Verissimo, venendo trasmesso nel primo pomeriggio) e la consueta striscia quotidiana (in onda sull’ammiraglia Mediaset intorno alle 16:10, dal lunedì al venerdì). Gli appuntamenti domenicali si concluderanno all’inizio della primavera, quando comincerà la fase “Serale” che troverà la propria collocazione al sabato sera, come da tradizione.

A rendere noto che la 22esima edizione dello show inizierà il 18 settembre è stato il profilo Instagram “Amici News”, da sempre attento e puntuale nel rivelare le anteprime relative al programma. Capitolo professori: due fuoriuscite dal cast precedente. Il team formato da Anna Pettinelli e Veronica Peparini sarà completamente rifondato da Maria De Filippi: al posto della coreografa e della speaker radiofonica sono stati chiamati il danzatore Emanuel Lo (pseudonimo di Emanuel Lo Iacono e compagno della cantante Giorgia) e Arisa. Entrambi sono delle vecchie conoscenze del talent show, avendo già lavorato in passato al fianco della moglie di Costanzo. Tra gli insegnanti, confermati invece Raimondo Todaro, Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

Amici 22 e il caso di Mattia Zenzola

Nelle scorse settimane c’è stato un piccolo giallo relativo ai casting di Amici 22. Qualche presunto ben informato ha sussurrato che al ballerino Mattia Zenzola sarebbe stato dato un banco diretto nella trasmissione. Insomma, c’è chi ha sostenuto che il giovane non avrebbe dovuto effettuare alcun provino per accedere allo show (si ricorda che lo scorso anno Zenzola dovette abbandonare forzatamente il programma a causa di un infortunio).

In realtà, tali indiscrezioni non hanno trovato alcuna conferma e al momento risultano essere infondate. Altrimenti detto, Zenzola, laddove voglia rientrare nella scuola, dovrà prima sostenere il provino e superarlo, come tutti gli altri giovani che nutrono la speranza di diventare i nuovi protagonisti del talent dell’ammiraglia Mediaset.