The end, è rottura tra Anna Pettinelli e Stefano Macchi. La prof di Amici di Maria De Filippi – o meglio ex (nella prossima stagione dovrebbe essere sostituita da Arisa) – nell’ultima intervista rilasciata a Verissimo (in data 9 aprile) aveva lascato intendere che la relazione con il doppiatore si fosse ormai incardinata su un binario morto. E infatti la love story è naufragata, come poi ha confermato la stessa Pettinelli in una chiacchierata con Maurizio Costanzo a inizio giugno. “Stefano non è più mio marito. Il lumicino si è spento piano piano. Poi quando ad un certo punto è arrivata notte ho detto ho voglia di sole e s’era fatta notte”, aveva spiegato. Una metafora per dire che il sentimento si era sopito e ognuno aveva preso la propria strada. Ecco, appunto: sulla via di Macchi è comparso in fretta l’amore. E non con una persona ‘comune’ bensì con un volto noto della televisione italiana. Di chi si tratta? Di Elisa D’Ospina, modella curvy classe 1983 con alle spalle un matrimonio.

Macchi ed Elisa sono usciti allo scoperto sui social. E, notizia nella notizia, il matrimonio della D’Ospina con Andrea Alessandrini Gentili si è concluso. Si era parlato di crisi, ma nessuno sapeva che la love story fosse stata sepolta. Ora che la modella, ex volto di Detto Fatto, celebra il proprio amore con Macchi, ecco la prova che le nozze con Gentili sono giunte al capolinea (pare che non ci siano stati scossoni visto che Elisa commenta con garbo ancora oggi i post dell’ex).

Al momento Stefano e D’Ospina si stanno godendo dei giorni di vacanza e relax a Ibiza, immersi nel mare cristallino delle Baleari oltreché nella passione e nel sentimento che li ha travolti. Nelle scorse ore hanno postato uno scatto social zuccheroso, immortalandosi con un selfie romantico e, di fatto, annunciando la nascita della love story.

Non è nemmeno mancato un botta e risposta al miele sotto al post Instagram. “Tu”, ha scritto la modella, impreziosendo il tutto con un cuoricino rosso. Immediata la replica di Macchi: emoticon dell’aereo e un cuore altrettanto rosso indirizzato alla sua nuova compagna. Chissà cosa ne pensa Anna Pettinelli, ma questa è un’altra storia.