Verissimo, Pettinelli e Peparini in crisi coi fidanzati: confidenze e retroscena

Anna Pettinelli e Veronica Peparini, oltre ad essere “allineate” nel talent show di Amici di Maria De Filippi (nella trasmissione sono due prof del medesimo team), pare che lo siano anche in amore: entrambe, intervistate a Verissimo da Silvia Toffanin, hanno ammesso che stanno affrontando delle situazioni complicate con i rispettivi fidanzati. Due crisi che hanno origini differenti: senza dubbio, da quanto trapelato, quella più spinosa è quella riguardante la speaker radiofonica. La coreografa, invece, ha confermato che Andreas Muller sta trascorrendo un periodo non semplice dal punto di vista personale e che tale malessere si sta ripercuotendo inevitabilmente anche su di lei; nonostante ciò si è detta fiduciosa che la relazione possa uscirne indenne.

“L’amore come va?”, ha domandato la conduttrice di Verissimo, raccogliendo una risposta piuttosto sorprendente dalla Pettinelli: “Questa è una storia molto lunga, devi invitarmi un’altra volta per questo. Ne parleremo io e te fuori dal contesto di Amici. No, non va per niente bene”. La Toffanin ha promesso alla prof – che da anni vive una relazione con Stefano Macchi – che le darà spazio prossimamente per chiacchierare in modo più approfondito circa i suoi problemi sentimentali.

Largo quindi a Veronica e alla love story con il ballerino. “In realtà il momento complicato lo sta vivendo Andreas – ha puntualizzato la danzatrice -. Più che difficile è un momento umano, ha un momento basso. Ha preferito parlarne lui in prima persona”. “Ma ci sono anche molti momenti belli. Certo quando una persona non sta al massimo, poi il malessere si ripercuote sulle persone vicine, perciò pure su di me. Ma è normale, l’amore è anche questo, superare i momenti difficili insieme. Speriamo di farcela”, ha concluso la professoressa.

Verissimo, Anna Pettinelli e Veronica Peparini: le frecciatine indirizzate a Rudy Zerbi e Alessandra Celentano

Veronica e Anna, ad Amici di Maria De Filippi, formano un team assai affiatato e coeso. “Noi ci amiamo perdutamente”, ha evidenziato con il sorriso la speaker radiofonica. Pronto l’eco dell’amica: “Io adoro Anna, lei si lancia e a me piace un sacco perché è quella parte che io ho ma a volte non riesco a tirare fuori“. Ecco che poi è partita la prima frecciatina ai colleghi firmata Pettinelli: “Magari fosse così il rapporto anche con gli altri professori, ma non è così”.

“Facile far cantare una canzone che sanno cantare tutti, noi sperimentiamo. Noi abbiamo sempre fatto un'”operazione attualità””, ha aggiunto Anna, con chiaro riferimento al suo “rivale” Rudy Zerbi. La Peparini ha invece pungolato a distanza la prof Alessandra Celentano, considerata una ‘purista’ esagerata della danza classica.

“Lo stesso vale per la danza – ha rimarcato Veronica -. Fuori la danza attuale porta lavoro a quei ragazzi che si presentano qua e che non sono solo ragazzi del balletto classico ma sono ragazzi che lavoreranno in tv, nei concerti e andranno in giro per il mondo. Questa danza va alimentata”.

“Ogni riferimento è puramente casuale”, ha ironizzato Silvia Toffanin a cui ha immediatamente fornito una replica la Pettinelli: “No, è proprio pertinente”, ha evidenziato la prof, che come al solito non si è nascosta dietro ad un dito. A proposito delle continue frizioni con Rudy Zerbi ha aggiunto: “Tutti gli anni dico: “Devo stare calma”. Ma poi, dopo 5 minuti, siamo cane e gatto. Fortuna c’è la Cuccarini di mezzo. Rudy mi fa saltare tutti i nervi, non c’è niente da fare”. Esatto, pare proprio che non ci sia nulla da fare: Zerbi e la Pettinelli sono destinati a scontrarsi ancora. E ancora… E ancora!