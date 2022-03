Andreas Muller sta male: ha problemi di salute e non solo e oggi ne ha parlato con i suoi fan su Instagram. Il ballerino ha attivato la modalità domande e ha condiviso con chi lo segue tutte le preoccupazioni che lo affliggono in questo periodo. Tra le tante domande ce n’è stata anche una sul Serale di Amici 2022: Andreas non c’è, è evidente insomma. Il suo nome non compare tra i professionisti e forse dopo le sue ultime risposte su Instagram si può intuire anche perché. Andreas ha scelto di essere il più sincero possibile con i suoi follower parlando del periodo che sta attraversando.

“Non sto passando uno dei periodi migliori della mia vita”, ha scritto. Non sente di essere felice e sente di essere anzi in uno dei periodi bassi della vita. Che come tutti ben sanno è fatta di momenti di alti e di bassi. Allo stesso tempo è certo che a questa fase seguirà una fase di ripresa, per il momento non è in grado di reagire: “Ho ancora bisogno di stare qui giù”. Qualcuno gli ha chiesto se ha problemi di salute, il ballerino ha replicato spiegando che pensa di avere problemi di ogni tipo in questo momento.

In realtà qualcosa che lo turba in particolare c’è: Andreas Muller deve operarsi per un infortunio al menisco. Ha scritto tra le sue risposte che è da dicembre 2021 che sta rimandando un intervento. Non vuole farlo adesso perché dovrebbe fermarsi per il recupero e non ne ha alcuna intenzione. Ha molto da fare e occasioni che non vuole perdere. Vorrebbe operarsi a settembre, quindi si augura di riuscire ad arrivare a dopo l’estate quando sarà disposto a fermarsi per un po’.

Adesso che ha parlato del periodo sofferente che sta passando di sicuro gli arriveranno tanti messaggi di sostegno e affetto. Come va tra Andreas Muller e Veronica Peparini, invece? Anche questo gli hanno domandato e lui ha risposto in modo altrettanto sincero, seppure un po’ misterioso:

“Ci sono anche qui le curve, sempre perché indipendentemente da quello che vedete, immaginate o pensate siamo umani. Quindi non siamo disposti a pagare il pegno su Instagram e mostrarci costantemente felici e pieni di news. Quella è finzione. Posso solamente dire che Veronica è molto di più di quello che vedere in televisione. Sono fortunato in un momento come questo ad avere la sua pazienza al suo fianco, la sua bontà, la sua maturità e la sua presenza!”

Quando ha parlato di curve sembrava quasi ci fossero problemi tra Andreas e Veronica. Poi però il ballerino si è detto fortunato ad averla accanto in questo periodo, quindi non dovrebbero esserci crisi di mezzo. Non resta che augurare ad Andreas di riprendersi il prima possibile, ma non prima che lui stesso senta il bisogno di risalire da quei “bassi” dove per il momento ha bisogno di stare.