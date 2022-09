Amici 22 prima puntata: anticipazioni, nomi allievi e ospiti

By

Riapre la Scuola di Amici di Maria De Filippi. Domenica 18 settembre, alle ore 14, andrà in onda la prima puntata della nuova edizione del talent show. La registrazione è stata effettuata mercoledì 14 settembre e le prime anticipazioni sono trapelate sui social network.

Diversi gli ospiti della prima puntata di Amici 22: l’attore turco Can Yaman – intervenuto per promuovere la sua nuova fiction Viola come il mare – Alessia Marcuzzi, che torna a Mediaset dopo l’addio di un anno fa, Pio e Amedeo, Salvatore Esposito, Leonardo Pieraccioni, Beppe Vessicchio, Roberto Saviano, Christian De Sica.

Le anticipazioni della prima puntata di Amici 2022

All’attore turco è stato dato il compito di consegnare ben quattro maglie ai nuovi allievi di Amici; Alessia Marcuzzi ne ha invece consegnate tre. Un’altra maglia è stata data da un giornalista presente alla registrazione. Al momento sono entrati ben diciannove nuovi talenti: tredici uomini e sei donne.

I primi nomi trapelati sono quelli di: Samu, Wax, Cricca, Andrea, Aron, Maddy, Tommy Dali, Asia, Federica, Gianmarco, Ramon, Rita, Ludovica, Megan, Maddalena, Samuel, piccolo G, Ngd (rapper già noto per la canzone Panamera). Della nuova classe di Amici fa parte pure il ballerino Mattia Zenzola, che lo scorso anno non è riuscito ad accedere al Serale a causa di un infortunio.

Stando alle informazioni fornite dall’account social Amici News, la modalità di consegna delle maglie è cambiata: gli ospiti sono entrati in studio con delle scatole al cui interno c’erano le nuove divise per i nuovi concorrenti del fortunato programma di Canale 5.

Alla prima puntata di Amici 22 è stato ospite anche Luigi Strangis, il cantante che ha trionfato la scorsa primavera. Il ragazzo è entrato in studio con la coppa del vincitore e ha cantato il suo nuovo singolo.

I Professori di Amici sono: Raimondo Todaro, Emanuel Lo e Alessandra Celentano per il ballo; Rudy Zerby, Arisa e Lorella Cuccarini per la cattedra di canto.

Dopo la prima puntata domenicale Amici andrà in onda tutti i giorni con il consueto daytime, ad eccezione di lunedì 19 settembre: per quel giorno Mediaset ha deciso di stravolgere la programmazione per lasciare spazio alla diretta dei funerali della Regina Elisabetta.