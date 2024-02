Peparini e Muller: nomi ‘letterari’ per le gemelle, social perplessi

Manca sempre meno al parto gemellare di Veronica Peparini. L’ex coach di Amici è tornata a Verissimo insieme al compagno Andreas Muller, per aggiornare il pubblico su come sta andando la gravidanza. Con l’occasione, la coppia ha svelato anche quali saranno i nomi delle bambine.

Veronica ha raccontato che la situazione è stabile e serena. I futuri genitori, tempo fa, avevano scoperto di la presenza di una patologia: la trasfusione feto fetale. In pratica, una delle due gemelle era donatrice dell’altra. Per fortuna i medici se ne sono accorti subito e sono riusciti ad intervenire in tempo.

Sto meglio, la situazione è rientrata, ci sono stati alti e bassi. Queste bambine sono due ballerine. Dovremmo essere fuori pericolo, hanno trovato un equilibrio.

Andreas non riesce a trattenere la felicità, tanto da definire questo periodo il più bello della sua vita.

In realtà credo che questo è il momento più bello della mia vita. Riconosco il fatto che questo è il momento più bello ed importante vissuto fino ad oggi, siamo curiosi di vederle e conoscerle e di cimentarmi in questa nuova esperienza. Le giornate saranno completamente stravolte ma ciò non mi fa paura, sono in attesa.

La Peparini ci ha tenuto a ribadire quanto questa situazione le sembri una favola, qualcosa che non aveva mai immaginato potesse accadere: “Sto vivendo un sogno, è stata una cosa bellissima, siamo stati fortunati. Io lo sono ancora di più perché lo sto vivendo per la terza volta. Questo mi fa dire grazie alla vita“.

Ma come si chiameranno le due bambine? I nomi scelti sono Ginevra e Penelope. Proprio come, rispettivamente, la regina della saga letteraria di Re Artù e l’amata moglie di Ulisse, protagonista del poema epico Odissea. Il primo è un’idea della coreografa, mentre il secondo è opera di Andreas. Entrambi hanno tenuto a ribadire che le figlie porteranno entrambi i cognomi: Peparini Muller.

Sui social, le reazioni all’annuncio sono contrastanti. I più hanno apprezzato la semplicità dei genitori e lodato la bellezza dei nomi. C’è tuttavia anche chi si è mostrato perplesso, soprattutto per quanto riguarda Penelope. “Che fate per accorciare il nome? La chiamate ‘pene’?” ha tuonato un utente via Instagram. “Con tanti bei nomi, Penelope non si può proprio sentire” ha rincarato qualcun altro. Del resto, in materia di nomi, è impossibile mettere tutti d’accordo.

Veronica Peparini a poche settimane al parto cesareo

Veronica ha svelato che incomincia ad avere un po’ di ansia per il parto perché è sempre più vicino. Molto probabilmente farà un cesareo e, per questo, sarà programmato: “Più si avvicina e più ho ansia, sicuramente sarà un cesareo, sarà programmato, ho un po’ di paura. Lui ci deve stare, da sola non ci voglio andare“.

Andreas tiene molto ad essere presente in sala parto e, anche se si trovasse fuori per lavoro, correrebbe in ospedale per non perdersi il momento.

Io devo entrare in sala parto, a tutti i costi, una di quelle cose che non puoi perderti, voglio essere lì per vivere quel momento. Io penso che noi uomini non possiamo nemmeno pensare cosa significhi vivere quel momento, quindi non possiamo fare altro che esserci“

Silvia Toffanin ha salutato la coppia augurandole buona fortuna per questo passo così importante. Ormai si sente la zia delle due gemelle e per questo, dopo la nascita, aspetta Andreas e Veronica in studio con Ginevra e Penelope.