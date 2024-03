Belen e Corona, lite al ristorante: i motivi e le urla della showgirl

Una cosa è certa: quando ci sono di mezzo Fabrizio Corona e Belen Rodriguez non ci si annoia mai. I due ex fidanzati, che oggi sono in ottimi rapporti e condividono un legame di amicizia, secondo quanto rivelato da Dagospia, sono stati protagonisti di una lite in un ristorante di un hotel a Milano. Tutta colpa dell’ex re dei paparazzi che avrebbe raggiunto l’argentina mentre c’erano dei paparazzi appostati. La modella sudamericana è andata su tutte le furie e gli avrebbe urlato contro. Alla fine, però, sarebbe tornato il sereno, con la showgirl e l’imprenditore che si sarebbero chiariti.

Il fatto sarebbe avvenuto in un lussuoso albergo del capoluogo lombardo. Belen si trovava a pranzo con sua madre, Veronica Cozzani. Nell’hotel, a sorpresa, ha fatto capolino Corona, cogliendo alla sprovvista l’ex compagna che non avrebbe gradito la sua intrusione. Il motivo? All’esterno della struttura ricettiva erano presenti diversi paparazzi, appostati da ore (speravano di ricavare qualcosa sia dagli spostamenti della Rodriguez che da quelli di Melissa Satta, pure lei a pranzo nell’albergo in questione con un amico dopo la rottura con Matteo Berrettini).

“Ci mancano solo le foto con te, Fabrizio così mi fai saltare i contratti”, avrebbe gridato Belen rivolgendosi all’ex fidanzato, con il quale si è poi chiarita. Tutto risolto. Ma a quali contratti stava facendo riferimento l’argentina. Forse a uno in particolare, quello relativo al suo possibile sbarco a Ballando con le Stelle.

I ben informati infatti assicurano che Milly Carlucci avrebbe già contattato lo staff della Rodriguez per averla nella prossima edizione di Ballando con le Stelle. A Belen piace un mondo danzare. E questo è un fattore positivo per la riuscita della trattativa.

C’è però uno scoglio di non poco conto da dover superare: il cachet. Sembra che la modella costi parecchio e che quindi si debba trovare una quadra a livello di ingaggio. Non è da escludere che l’operazione possa comunque andare in porto anche perché al momento Belen, dal punto di vista televisivo, è ferma ai box. Ballando con le Stelle potrebbe essere un buon trampolino di rilancio per la showgirl.