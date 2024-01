Belen ai titoli di coda con Elio: l’amico Corona svela i motivi del crac

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni si sarebbero già allontanati. Crac! Stavolta l’indiscrezione non nasce da indizi social. La lascia intendere a chiare lettere l’amico nonché ex della modella argentina Fabrizio Corona. Sulla sua testata, Dillinger News, l’ex re dei paparazzi, che come è noto ha contatti frequenti con la showgirl, ha liquidato la love story affermando che la sudamericana ha vissuto una “parentesi” con l’imprenditore bresciano; parentesi che sarebbe già arrivata ai titoli di coda.

“Belen – si legge su Dillinger News – vive di momenti emozionali, forse esagerando nel definirli e nel raccontarli attraverso il suo profilo Instagram. In questo momento qualcosa in lei è cambiato: Stefano De Martino lo ha dimenticato, Antonino non è mai esistito. Elio è stato un periodo della sua vita che le è servito a ritrovare sé stessa”. Corona parla già al passato in merito alla storia con Lorenzoni. Quindi aggiunge che oggi l’amica è “libera e felice” con quello a cui più tiene al mondo, vale a dire la “famiglia, i figli e i suoi valori sudamericani”.

Che qualcosa con Elio non andasse, d’altra parte, lo si è compreso nelle ultime settimane. Sui social Belen non è più apparsa con lui. Strano, visto che fino a poco tempo fa era tutto un tripudio di scatti romantici e zuccherosi. Inoltre, la Rodriguez in questi giorni, come fa da sempre, risponde a molti utenti Instagram che le domandano svariate curiosità. Quando però legge commenti di coloro che chiedono che fine abbia fatto l’imprenditore lombardo nicchia, preferendo andare oltre. Eppure basterebbero due parole per smentire la presunta crisi: “Tutto ok”. Ma quelle due parole non arrivano.

Un’altra esperta di gossip, Deianira Marzano, nelle scorse ore ha sostenuto che Elio si sarebbe allontanato dalla Rodriguez in quanto non avrebbe visto di buon occhio l’agire della modella nell’ultimo periodo, tornata prepotentemente al centro della cronaca rosa italiana con le rivelazioni relative ai tradimenti dell’ex marito Stefano De Martino, con la conferma che tra quest’ultimo e Alessia Marcuzzi ci sarebbe stata una love story clandestina ai tempi in cui entrambi erano protagonisti a L’Isola dei Famosi e con la furiosa lite social con Antonino Spinalbese.

Pare quindi che la favola d’amore tra la famosa showgirl e il tenebroso imprenditore si stia avviando su un binario morto. E pensare che a fine 2023 Belen si presentava da Mara Venier a Domenica In parlando addirittura di nozze e famiglia da costruire con il bresciano. Quel sogno sembra ora sbiadito, come dire evaporato. Forse, per la showgirl, ancora una volta è tempo di ricominciare da zero in amore.