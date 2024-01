Belen ed Elio, com’è iniziata la crisi: “Ecco perché lui è arrabbiato”

Cosa sta succedendo tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni? Questa è la domanda che in tanti si stanno ponendo negli ultimi giorni. Il tutto è iniziato dopo il rientro della coppia dall’Argentina, dove hanno festeggiato l’anno nuovo insieme alla famiglia di lei. Dopo settimane piene di teneri scatti e dediche romantiche, l’imprenditore bresciano è improvvisamente sparito dai social della showgirl. Non solo, Belen aveva smesso anche di usare per qualche giorno l’anello regalatole da Elio. In seguito alle prime voci di crisi, il gioiello era poi riapparso, insieme ad una foto di sfuggita di Lorenzoni nelle storie Instagram della Rodriguez.

Tuttavia, lo scorso sabato, Elio è stato beccato intento a ballare in una festa, dove, però, Belen non era presente. Nello stesso momento, la Rodriguez ha pubblicato una storia su Instagram con scritto: “Voglio essere libera“. Insomma, sono molti gli indizi che porterebbero a pensare che le cose tra i due non starebbero andando nel migliore dei modi. Ebbene, a fare maggiore chiarezza ci ha pensato Deianira Marzano. Poco fa, l’esperta di gossip ha pubblico delle segnalazioni di una sua seguace, che sembrerebbe sapere la situazione attuale tra i due e, soprattutto, il motivo per il quale sarebbe iniziata questa presunta crisi.

A quanto pare, a far scattare la tensione tra di loro sarebbero state le recenti mosse social di Belen. Durante le feste natalizie, la conduttrice è stata un vero e proprio fiume in piena. Subito dopo Natale, ha attaccato pubblicamente l’ex compagno Antonino Spinalbese, andando avanti per giorni con commenti social e frecciatine. Successivamente, la Rodriguez è passata ad un suo altro ex, ovvero Stefano De Martino. Prima, ha confermato su Instagram il presunto flirt tra lo showman e Alessia Marcuzzi. Non solo, l’argentina ha poi chiamato privatamente un’altra delle presunti amanti di De Martino, ovvero Antonella Fiordelisi, rivolgendole pesanti insulti e minacce.

L’imprenditore non avrebbe affatto gradito queste scenate di Belen, alla quale avrebbe rimproverato in generale il suo modo di usare i social. Per questo, sarebbe nata una certa maretta tra di loro. Nonostante ciò, pare che non si siano ancora lasciati. Elio si sarebbe visto proprio ieri, 28 gennaio, con la fidanzata, mentre questa mattina avrebbe avuto un incontro con suo suocero, ovvero Gustavo Rodriguez. A questo punto, non resta che attendere per capire se Belen ed Elio riusciranno a risolvere le loro incomprensioni o se, invece, la loro storia giungerà definitivamente al termine.