Belen Rodriguez, Elio ad una festa senza di lei: la segnalazione

La storia d’amore tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni è al centro di voci ormai da diverse settimane. Già da quando la showgirl era rientrata dal viaggio in Argentina, dell’imprenditore bresciano si erano perse le tracce. Come se non bastasse, Belen aveva smesso di indossare l’anello regalatole proprio da Elio e, in seguito, aveva pubblicato un post su Instagram che riportava un’amara riflessione.

Elio ad una festa senza Belen: la segnalazione

Ad amplificare ulteriormente il gossip sulla coppia sono state delle recenti segnalazioni anonime, prontamente riportate da Deianira Marzano sulle sue stories di Instagram. Un utente, infatti, avrebbe avvistato Elio Lorenzoni ad una festa, alla quale, però, Belen non sarebbe stata presente. Nelle stories è possibile anche vedere una fotografia di un uomo che sembrerebbe essere l’imprenditore bresciano. In seguito è stato riportato anche un brevissimo video della serata, nel quale, tuttavia, non è possibile verificare se Belen fosse o meno presente all’evento e se l’uomo avvistato fosse effettivamente Elio. Rimane da capire come evolverà la situazione: la coppia è davvero in crisi? o si tratta di voci destinate ad essere smentite?

È da diverso tempo che Belen ha smesso di condividere foto che la ritraggono in compagnia dell’imprenditore bresciano e, come detto, le voci su un presunto allontanamento tra i due si rincorrono da settimane. A smentire il gossip, pochi giorni fa, ci aveva pensato Chi Magazine. Il settimanale di Alfonso Signorini aveva pubblicato delle fotografie che ritraevano Elio e Belen felici in un weekend alle porte di Brescia. Ad instillare nuovi dubbi, come accennato poc’anzi, era stato un post Instagram pubblicato da Belen: “Ho come la sensazione che l’altra metà della mia mela sia finita in una sangria“. Una frase, questa, che aveva lasciato ipotizzare come qualcosa non stesse andando per il verso giusto con l’imprenditore bresciano.

L’intervista di Belen a Domenica In

E pensare che solo qualche settimane fa, Belen Rodriguez, ospite di Mara Venier a Domenica In, aveva lasciato intendere di esser pronta a sposarsi e a fare altri figli con Elio. La showgirl argentina aveva sostenuto che le nozze ci sarebbero state, con le voci sul matrimonio che erano iniziate a circolare quando Belen, in precedenza, aveva pubblicato su Instagram una foto con indosso un anello.