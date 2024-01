Belen ed Elio: storia d’amore al capolinea? Gli indizi sui social

La storia d’amore tra Belen e Elio Lorenzoni è al centro delle cronache rosa degli ultimi mesi. Le voci su un loro possibile allontamento si sono rincorse per settimane. Già dal rientro dall’Argentina, dove Belen aveva raggiunto la sua famiglia, si erano perse completamente le tracce dell’imprenditore bresciano. I due avevano smesso da tempo di condividere foto insieme e Belen sembrava restia a voler parlare della sua relazione. Inoltre, la showgirl aveva smesso di indossare l’anello di brillanti che Elio le aveva regalato alle Maldive con la promessa di sposarla.

Ma solo due giorni fa è arrivata la smentita, in seguito alla pubblicazione, sul settimanale Chi, delle foto che ritraevano la coppia felice in un weekend alle porte di Brescia, in compagnia di Luna Marì (la figlia che Belen ha avuto con l’hair stylist Antonino Spinalbese).

Tuttavia l’ultimo post pubblicato dalla showgirl su Instagram fa temere il peggio e sembra non lasciare spazio ai dubbi.

Ho come la sensazione che l’altra metà della mia mela sia finita in una sangria

Una riflessione che sembra nascondere un’amara verità: le cose sembrano essere cambiate e la passione che li ha visti protagonisti la scorsa estate appare solo come un vago ricordo. Si tratta di una crisi passeggera o è l’ennesimo fallimento amoroso per la bella argentina? La modella sembra non trovare pace in amore. Dopo la fine del suo matrimonio con Stefano De Martino, i vari ritorni di fiamma, la storia d’amore con Antonino Spinalbese, sembrava che la showgirl avesse finalmente ritrovato la serenità al fianco di Elio Lorenzoni. Ma il naufragio è sempre alle porte… e la tempesta sembra aver raggiunto nuovamente il cuore di Belen.

La proposta di matrimonio alle Maldive

In una recente intervista a Domenica In, Belen Rodriguez aveva svelato alla padrona di casa Mara Venier di aver ricevuto la proposta di matrimonio da parte dell’imprenditore e di essere pronta a sposarsi, una volta ottenuto il divorzio ufficiale da Stefano De Martino. La modella aveva mostrato sui social l’anello di fidanzamento, simbolo di una serenità ritrovata e della volontà di vivere e costruire la loro nuova vita assieme.

Stavamo andando alle Maldive e ci siamo fermati a Dubai. Gli ho chiesto se mi aveva preparato l’anello per il matrimonio perché le Maldive sono il posto più bello del mondo per fare una proposta. Lui mi ha detto “No, sei ancora sposata, quando arriva il divorzio te lo chiederò”. Lui, poi, è andato da qualche parte, è tornato e mi ha mostrato questo anello dicendomi: “Questo è simbolico eh! Però mi vuoi sposare?” Io ho detto di sì.

L’altra metà della mela

Sembrano sempre più attuali le parole che la modella argentina aveva utilizzato durante un’intervista dalla Toffanin, nel salotto di Verissimo.

Quando eravamo bambini ci hanno spiegato che la felicità la troviamo solo all’interno di una coppia, solo in una famiglia. Per quale motivo non riusciamo a pensare che noi siamo delle mele intere? Perché dobbiamo andare a cercare l’altra metà? Io sono una mela intera. Se trovo un’altra mela risoluta, mi va bene. Ma se io devo dare la metà della mela, tu mi fai del male e io rimango con una gamba sola, allora non mi sta più bene.

La bella argentina si è forse resa conto di non aver ancora trovato la mela adatta?