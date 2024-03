Mediaset, ascolti flop: la lista dei 7 big, chi sarà tagliato. Retroscena

Pier Silvio Berlusconi, come reso noto da Dagospia, si sarebbe fatto consegnare nelle scorse ore i dati dettagliati relativi agli ascolti di ogni trasmissione Mediaset. Tra circa due settimane, al termine di una attenta analisi, si dovrebbe decidere chi sarà riconfermato per la prossima stagione e chi invece sarà tagliato. Sono diversi i nomi dei conduttori e delle trasmissioni big che rischiano grosso. L’Ad del Biscione, qualche mese fa, ha dimostrato che non scherza affatto. Per eventuali approfondimenti domandare a Barbara d’Urso e Ilary Blasi, ritrovatesi orfane dei loro show di punta. In vista della prossima stagione, la mannaia potrebbe calare sul altri nomi pesanti.

A forte rischio ci sarebbe Myrta Merlino. Avrebbe dovuto non far rimpiangere ‘Barbarella’ a Pomeriggio Cinque. Non sta andando benissimo, per usare un eufemismo. Il talk finisce sempre sotto di diversi punti percentuale rispetto a La Vita in Diretta di Matano. Ci si aspettavano ben altri numeri, inutile nasconderlo. Si starebbe pensando di sostituire la Merlino con Veronica Gentili o Cesara Buonamici.

Anche la novità Bianca Berlinguer non sta brillando e il rischio taglio è un’ipotesi per nulla campata in aria. È sempre cartabianca perde costantemente e in modo inesorabile contro DiMartedì (La7) di Giovanni Floris. Il talk di Rete Quattro era partito al 9%, ora annaspa intorno al 5%. Male, molto male! Per non parlare di Prima Domani, programma preserale sempre di Rete Quattro e sempre affidato alla Berlinguer. In questo caso si è attorno al 3/4%. Male, molto male, di nuovo!

Pure Mattino 4, recentemente innestato nel palinsesto di Rete Quattro, è probabile che non venga rinnovato. Si è spesso sotto al 4%. Il talk è iniziato da poco ed è una sorta di copia di Mattino 5. Lo conducono Roberto Poletti e Federica Panicucci. Va da sé che se salta la trasmissione, saltano anche loro due.

Molto probabile che si chiuda anche il ciclo Michelle Impossible. Lo one woman show di Michelle Hunziker in onda su Canale Cinque, dopo due buone stagioni, non ha saputo progredire. Lo share latita (si è attorno al 15%) e i costi non sono pochi. Non si esclude, anzi è probabile, che il progetto possa ritenersi concluso.

Attenzione anche a Lo show dei record. Il programma presentato da Gerry Scotti va in onda la domenica sera, una slot in cui Canale Cinque continua ad avere molti problemi. Lo show intercetta circa 2 milioni di utenti a puntata e il 15% di share. Numeri da allarme. C’è un problema: con cosa sostituirlo?

Infine Avanti un altro e più in generale la situazione di Paolo Bonolis. In questo caso non è il conduttore a rischiare il defenestramento, ma è Mediaset che rischia di ritrovarsi orfana di uno dei suoi volti di punta. Pare che l’istrione romano si voglia prendere una pausa dal piccolo schermo e che non voglia rinnovare con il Biscione. Si mormora che potrebbe tenersi libero per il prossimo Festival di Sanremo.