Pomeriggio 5: Merlino via, arriva Veronica Gentili. L’indiscrezione

Myrta Merlino è pronta a fare le valigie. Secondo un’indiscrezione di Tv Blog, sembra che Pomeriggio 5 cambierà volto e un’altra conduttrice, già conosciuta in Mediaset, è pronta a prendere l’incarico.

Da quando Barbara d’Urso è stata sostituita dalla Merlino, il programma ha subito alcuni cambiamenti che però non sono stati apprezzati dal pubblico. Una parte di telespettatori, che era particolarmente affezionata alla storica conduttrice, ha smesso di seguire il programma che sta perdendo a livello di ascolti. Lo share infatti è sceso dell’1.3% rispetto allo scorso anno. Dall’altra parte La Vita in diretta diventa sempre più un competitor imbattibile.

Seppur Pier Silvio Berlusconi abbia detto più volte di essere soddisfatto della conduzione della Merlino, si vocifera che un cambiamento ci sarà. Dagospia qualche giorno fa aveva annunciato che Cesara Buonamici avrebbe preso il posto della conduttrice. Ma secondo Tv Blog in realtà, ad oggi, in pole position sembra esserci Veronica Gentili che attualmente è alla conduzione delle Iene. Per lei sarebbe una grande opportunità e magari potrebbe apportare qualche cambiamento tale da attirare di nuovo il pubblico.

Gli ascolti e i cambiamenti che non funzionano

L’ultimo anno con Barbara d’Urso il programma già era in crisi a livello di ascolti. L’idea di Pier Silvio è stata quella di rendere più giornalistica e meno trash la trasmissione pomeridiana, ma comunque gli ascolti non la stanno premiando. Se è vero che da una parte ora mancano tutti i personaggi trash di cui si poteva fare a meno sin dall’inizio, dall’altra dare un carattere troppo serio al programma, significa anche renderlo molto simile a La Vita in diretta, che ha già un forte seguito.

Quindi poi si è pensato di “rubare gli opinionisti“, giocando con i contratti e cercando di portarne qualcuno dalla Rai alla Mediaset. Ma anche questo non ha dato grandi risultati.

Dunque, ora sembra che l’unica soluzione sia quella di cambiare la conduzione. Così anche coloro che ormai si sono affezionati alla Merlino dovranno riabituarsi ad un altro volto. Anche perché il ritorno di Barbara d’Urso è totalmente da escludere.