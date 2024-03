Myrta Merlino fuori da Pomeriggio 5? Al suo posto un volto del TG5

Myrta Merlino potrebbe non ritornare alla conduzione di Pomeriggio Cinque. A lanciare lo scoop è stato Dagospia, il quale ha svelato che i vertici Mediaset starebbero pensando di fare un nuovo cambiamento nella guida del talk pomeridiano. Il motivo è abbastanza prevedibile: da quando la Merlino è subentrata al posto di Barbara d’Urso, il programma ha ottenuto costantemente bassi ascolti. Ogni giorno, la trasmissione viene battuta senza fatica da Alberto Matano e la sua Vita in Diretta, prendendo una batosta dietro l’altra.

Non è bastato introdurre nuovi opinionisti, come Anna Pettinelli che è stata strappata al talk di Rai 1, o il continuo inseguimento a Chiara Ferragni e Fedez, il quale ha procurato al programma diverse interviste con la discussa coppia. Nonostante ciò, Pomeriggio Cinque ha continuato a portare a Canale 5 risultati deludenti, motivo per il quale Pier Silvio Berlusconi starebbe pensando già ad un cambio di rotta. Per questo, dopo solo un anno al timone della trasmissione, Myrta Merlino potrebbe essere presto sostituita. Secondo quanto svelato da Dagospia, il ruolo della conduttrice potrebbe andare ad una nota giornalista del TG5: Cesara Buonamici.

Cesara Buonamici al timone di Pomeriggio 5: l’indiscrezione

Cesara Buonamici sembra essere diventata ormai il “salvagente” della Mediaset, pronta subito ad entrare in azione in caso di emergenza in uno dei programmi targati Canale 5. Nel corso di questi mesi, il volto del TG5 si è fatta notare vestendo i panni di opinionista al Grande Fratello. Un ruolo inedito per lei, nel quale si è messa in gioco in una nuova versione “pop”, conquistando il consenso dei telespettatori. Adesso, potrebbe esserci una nuova sfida all’orizzonte per Cesara, ovvero quella di condurre in primo piano un talk come Pomeriggio Cinque.

Ricordiamo che la Buonamici è una delle opinioniste del programma, essendo stata spesso ospite di Myrta Merlino per parlare di attualità, nonché delle dinamiche del Grande Fratello. A quanto pare, i suoi interventi sarebbero piaciuti molto ai piani alti, tanto da pensare ad affidarle direttamente la trasmissione nella prossima stagione televisiva. A questo punto, non resta che attendere per scoprire il destino di Myrta Merlino e per capire se Cesara Buonamici sarà realmente la nuova conduttrice di Pomeriggio 5.