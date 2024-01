Pomeriggio 5, il surreale consiglio di Myrta Merlino ai Ferragnez

Nel salotto di Pomeriggio Cinque, nel corso della puntata di giovedì 18 gennaio, si è di nuovo parlato dei Ferragnez dopo che la scorsa settimana Myrta Merlino e Fedez hanno avuto un ruvido botta e risposta a distanza. Stavolta non si sono approfonditi i temi legati allo scandalo Balocco e ad altri guai in cui è incappata l’influencer cremonese. La Merlino ha posto il focus sulla vicenda privata della coppia che starebbe vivendo un periodo non semplice dal punto di vista sentimentale.

Davvero i Ferragnez sono ai ferri corti oppure la presunta crisi altro non è che un escamotage per distogliere l’attenzione dalla bufera che ha travolto le due star di Instagram? Questa la domanda a cui si è cercato di rispondere a Pomeriggio Cinque. Vladimir Luxuria, ospite presente in studio, non ha dubbi a riguardo. E infatti ha sostenuto che secondo lei, certamente, non c’è una crepa profonda nel matrimonio. L’ex parlamentare ha sottolineato di non credere alla crisi: “Secondo me non c’è crisi, si sono messi d’accordo ed hanno giocato a poliziotto buono e poliziotto cattivo”.

La Merlino invece ha lanciato un consiglio non richiesto: “Io sono una vecchia zia, consiglio caldamente: tenete separata la vita privata e i social, separate la vita pubblica e il privato. Tenetevelo per i fatti vostri. Scusate, è più forte di me, lo dico sempre”.

Un suggerimento alquanto retorico e a tratti surreale se si pensa al contesto dei Ferragnez che hanno fatto impennare la loro popolarità grazie all’esporsi quotidianamente sulle piattaforme. E infatti Antonio Caprarica, altro ospite di Pomeriggio Cinque, ha spiegato alla conduttrice che è impossibile pensare che il rapper e l’influencer possano scindere il pubblico dal privato in questo momento.

“Non possono separare vita pubblica e privata, inutile che ci prendiamo in giro. La loro vita privata è il loro lavoro. Loro ormai non possono tornare indietro, sono condannati a raccontare tutto”, ha spiegato Caprarica che ha colto nel segno. In realtà nessuno è condannato a far nulla. Certo è che se da domani Fedez e la moglie sparissero dai social o iniziassero a non postare più i fatti loro vedrebbero un calo drastico di popolarità e, di conseguenza, di introiti.