Myrta Merlino smonta Fedez a Pomeriggio 5: discorso perfetto

Myrta Merlino, nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque di mercoledì 10 gennaio 2024, ha replicato a Fedez che, nella giornata di ieri, aveva attaccato direttamente la giornalista. Il talk di Canale Cinque da qualche giorno ha mandato degli inviati sotto casa del rapper e di Chiara Ferragni nella speranza di carpire qualche dichiarazione dopo lo scoppio dello scandalo del “Balocco gate”. Il cantante, con tono canzonatorio, ha sostenuto che “l’Italia dovrebbe pensare ad altre priorità e che Barbara d’Urso avrebbe fatto meglio, ci vuole più impegno”. Inoltre, in modo beffardo, ha detto alla Merlino che se vuole può farle sapere in che modo il suo cane fa i bisognini. Alla luce di ciò, la conduttrice ha risposto, riuscendo a smontare gli attacchi del musicista.

Così la timoniera di Pomeriggio Cinque in apertura della puntata del 10 gennaio:

“Le parole di Fedez tradiscono insofferenza e lo trovo comprensibile dal punto di vista umano, non è un momento facile per lui e sua moglie, però io credo che serva ripartire dai fatti. La moglie di Fedez, Chiara Ferragni, è un’imprenditrice nota, a capo di una grande azienda che arriva a fatturare 100 milioni. Ha una grande influenza sugli italiani. È stata indagata per truffa e noi pensiamo sia nostro dovere parlarne, dopodiché io, personalmente, mi auguro che lei potrà il prima possibile dimostrare la sua estraneità ai fatti”.

E ancora:

“Rimane nostro dovere approfondire questioni che dal punto di vista sociale, economico e giudiziario, sono questioni di cruciale importanza. Quello che voglio dire a Fedez è che naturalmente noi siamo qui con la nostra lista di domande e che se lui o Chiara volessero rispondere, sarebbero i benvenuti in studio, ma anche sotto casa perché il nostro inviato è lì per cercare di intercettare loro. Poi io che sono un’amante dei cani starei delle ore a guardare Paloma il loro splendido Labrador. Tuttavia, in questa storia, ci sono ancora delle cose che non tornano”.

Il discorso di Myrta Merlino non fa una piega, in effetti. Anche perché il signor Fedez, quando tutti i mass media hanno parlato bene in passato di lui e della Ferragni (e lo hanno fatto in tantissime occasioni), non se ne è mai uscito a dire, “dai grazie, però parlate di cose più importanti”. Insomma è la solita solfa: quando i media lisciano il pelo, sono tutti contenti, quando invece sottolineano situazioni scomode diventano cattivi e dovrebbero, almeno secondo il rapper, pensare a temi più ‘alti’. Tra l’altro a Fedez sfugge che di altri fatti di cronaca non è che non se ne parli oggi in Italia. Se ne parla eccome. E tra questi fatti c’è pure lo scandalo Balocco al momento, visto che è un tema caldo.

Nelle scorse ore, è accaduto poi un fatto curioso. Il rapper ha cancellato le Stories contro Myrta Merlino che, naturalmente, lo ha evidenziato nel corso della diretta di Pomeriggio Cinque. “Mi dicono che ha cancellato i filmati contro di me”, ha rimarcato la conduttrice. E in effetti è proprio andata così. Il cantante ha fatto piazza pulita delle bordate lanciate alla giornalista. Una delle ospiti del talk, la giornalista de Il Fatto Quotidiano Claudia Rossi, ha tentato di spiegare il gesto di Fedez: “La moglie, secondo me, non è stata affatto contenta dei modi del marito e di quello che ha detto, ecco perché ha rimosso le Stories”.

“Ho sempre molto stimato Fedez e per quanto mi riguarda penso che sia meglio delle parole che ha detto ieri sui social”, ha concluso la Merlino che ha fatto un figurone. Il rapper invece una figuraccia. A volte è meglio tacere perché altrimenti c’è il rischio di farla fuori dal vaso.