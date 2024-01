Fedez vs paparazzi: Myrta Merlino lo stronca. Botta e risposta acceso

Passano i giorni ma continua a far parlare la vicenda di Chiara Ferragni e del pandoro griffato realizzato con Balocco. Sembra ormai essere diventato un vero e proprio affare di Stato e questa volta a esprimersi è stato il marito dell’influencer: Fedez. Poche ore fa infatti, il rapper ha pubblicato una story sul suo profilo di Instagram nella quale ha ripreso alcuni giornalisti e fotografi appostati ormai da giorni sotto casa sua in attesa di vedere la moglie. A quella visione, il rapper ha commentato sottolineando il suo stupore nel vedere che le notizie su Chiara Ferragni fossero diventate la priorità del Paese.

Pochi minuti dopo è arrivato un secondo video nel quale Fedez, in compagnia della cagnolina Paloma, ha attaccato direttamente la conduttrice di Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino, sottolineando di avere da diversi giorni sotto casa proprio i suoi giornalisti, appostati esclusivamente per fotografare e riprendere i loro movimenti. Una serie di commenti in tono decisamente polemico che sono arrivati alle orecchie della diretta interessata e che a sua volta ha voluto rispondere per le rime al rapper.

L’osservazione di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque

Come anticipato, in seguito alle parole di Fedez, la conduttrice di Pomeriggio Cinque ha voluto rispondere a tono durante la trasmissione all’evidente provocazione del rapper. “Devo dire una cosa a Fedez, con tutto il rispetto enorme che porto per lui, che quando tu fai notizia per tutta la vita e quando i mass media ti servono molto quando le cose vanno bene, purtroppo i mass media ci sono nella buona e nella cattiva sorte”.

Un’osservazione che in molti hanno reputato corretta ma che non è andata giù per niente al rapper, scatenando la sua ira. Collera, come accade di consueto in questi casi, Fedez ha voluto sfogare sui social pubblicando a raffica un’altra serie di stories.

Le stories di Fedez

“Ciao Myrta, ti rispondo anche io con grande rispetto“, ha iniziato il rapper. “Per me sei liberissima di venire sotto casa mia come io sono liberissimo di ridere delle priorità dell’informazione italiana”, ha poi aggiunto.

A quel punto è arrivata la frecciatina che tutti si aspettavano: “Sei stata per caso sotto casa dell’ex deputato Pozzolo?” ha chiesto il rapper riferendosi alla vicenda che ha visto protagonista Emanuele Pozzolo, parlamentare appartenente al gruppo di Fratelli d’Italia sospeso per aver sparato nella notte di Capodanno, ferendo un’altra persona, e per essersi poi rifiutato di sottoporsi al test della polvere da sparo.

Quindi, Fedez non ha potuto esimersi dal commentare la frase della Merlino circa la visibilità ottenuta grazie ai mass media: “A me sembra una grande c****ta perchè noi siamo diventati famosi con il nostro telefonino“. E per concludere ha lanciato la vera e propria bomba: “E io penso che parte del fastidio che vi diamo sia proprio questo…“.

In conclusione Fedez ha affermato di essere sicuro sul fatto che ci sarà possibilità di un confronto con la giornalista sull’argomento. Myrta Merlino al momento non ha ancora risposto al rapper e chissà se deciderà di farlo nelle prossime ore oppure sceglierà di ignorare le affermazioni di Fedez.