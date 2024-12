Belen con l’ex, svolta Satta-Beretta, Ilary vulcano…chicche e gossip

Belen Rodriguez ha fatto pace con il passato. Addirittura la vigilia di Natale l’ha passata con il suo ex Antonino Spinalbese. Il padre di Luna Marì ha infatti cenato con la family Rodriguez, segno inequivocabile che con la showgirl i rapporti oggi sono più che distesi.

Tranquillità anche in casa Briatore-Gregoraci. Nei giorni scorsi, i ben informati hanno sussurrato che il manager si sia imbufalito nel vedere le paparazzate dell’ex moglie con Thomas Talin, rampollo veneto con cui “Ely” avrebbe una frequentazione assidua. Si è persino mormorato che Flavio abbia bloccato sul cellulare la Gregoraci. Laddove ciò sia realmente accaduto, è stato superato. I due ex coniugi hanno passato insieme il Natale, con il figlio Nathan, in Kenya, dove Briatore ha un resort.

Restando in tema natalizio, Melissa Satta è stata ufficialmente accolta nella famiglia Beretta. Che svolta! Alla vigilia di Natale è apparsa nello scatto che Umberta, mamma di Carlo, ha piazzato sui social. Smentite le voci che volevano la showgirl non ben viste dalla ricchissima famiglia bresciana.

Paola Caruso ha passato le feste in ospedale, in America. Si trova negli States con il figlio Michele che sta sostenendo una serie di esami in una clinica specializzata per capire se c’è spazio per una nuova operazione. Al bimbo è stato lesionato il nervo sciatico in Egitto. Colpa di un’iniezione sbagliata.

Fabrizio Corona e Sara Barbieri sono diventati neo genitori del piccolo Thiago lo scorso 21 dicembre. La coppia, come padrino, ha scelto l’avvocato Ivano Chiesa. Il legale assiste da anni l’ex re dei paparazzi in tribunale.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono sempre più innamorati. Li ha uniti Ballando con le Stelle, dove, tra l’altro, hanno trionfato. Per celebrare la vittoria e il loro amore si sono entrambi tatuati sul polso la data in cui hanno alzato la coppa, ossia “21-12-2024”. Viva l’amore!

Jacqueline Luna di Giacomo, dopo aver partorito, ha disattivato i social per giorni. Poco prima di Natale ha rotto il silenzio e ha pubblicato un lungo post in cui ha narrato le sensazioni vissute dopo essere diventata madre per la prima volta. Nessuna menzione a nonna Heather Parisi. Pare che i loro rapporti siano ancora ‘congelati’.

Tapiro d’Oro a Barbara d’Urso. Staffelli l’ha intercettata a Milano, chiedendole “come la va”. La conduttrice ha promesso che tornerà in tv. Sull’addio a Mediaset ha preferito non aizzare le polemiche (“voglio bene a tutti”). Pure su Myrta Merlino, che ha preso il suo posto a Pomeriggio 5, non ha affondato il colpo (“Non guardo la tv”).

Ilary Blasi vulcanica. La conduttrice romana è tornata a parlare a ruota libera di Totti e ha risposto con un secco “impossibile” alle voci che sognano un ritorno di fiamma. Inoltre ha rifilato un paio di stoccate all’ex marito. Una riguarda la sua vita da mamma separata: “Cosa è cambiato? Non un granché, anche prima decidevo tutto io perché lui era spesso assente per i suoi impegni”.

Chiara Ferragni ha fatto un bilancio del 2024 tramite un video postato su Instagram. Nel filmato la si vede piangere a New York, partecipare al matrimonio di Veronica Ferraro, tranquilla in barca con gli amici, sul red carpet a Madrid, felice con i figli in Lapponia e innamorata con Giovanni Tronchetti Provera. In sottofondo, una voce narrante: “Non ti odio 2024, ma sei stato un anno difficile, pieno di sfide, cambiamenti e insegnamenti. Mi hai mostrato che la vita può cambiare in un batter d’occhio. Ma soprattutto mi hai fatto capire che la mia salute sia fisica che emotiva e mentale è tutto ciò che conta. Ci sono ancora cose che non posso capire, ma credo che con il tempo capirò le ragioni e gli scopi di tutto ciò che è successo“.