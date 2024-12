Tapiro a Barbara d’Urso: verità su assenza tv e furbata su Merlino

Barbara d’Urso raggiunta da Valerio Staffelli che le ha consegnato il Tapiro d’Oro (la conduttrice campana ne ha collezionati ben 14 durante la sua carriera). Stavolta, però, si è trattato di un gesto differente rispetto a quelli precedenti. Il giornalista ha infatti dato a ‘Barbarella’ un Tapiro “beneaugurante” e non per qualche gaffe o qualche polemica. Da oltre un anno e mezzo l’ex ‘Lady Cologno’ è ferma ai box per quel che riguarda la conduzione televisiva. Dopo l’addio a Mediaset, sul piccolo schermo la si è vista solamente in due occasioni, vale a dire due ospitate Rai: una a Domenica In, in cui si è lasciata intervistare dalla collega Mara Venier, e una a Ballando con le Stelle, in qualità di guest star per una notte.

Barbara d’Urso ironica sulla cacciata da Mediaset

Staffelli, che ha intercettato la d’Urso per le vie di Milano, ha chiesto i motivi della sua lunga assenza dalla tv, accennando alle frizioni avute dalla conduttrice con Pier Silvio Berlusconi. Più che ironica la replica di ‘Barbarella’: “Va tutto bene, con nessuno è successo niente e voglio bene a tutti”. Come è arcinoto qualcosa invece è accaduto: l’ex colonna di Canale 5, nell’estate 2023, è stata estromessa da qualsiasi progetto televisivo Mediaset ed ha accusato il numero uno di Cologno Monzese di aver avuto un atteggiamento irriconoscente e non del tutto corretto nei suoi confronti.

In particolare, ha sostenuto che la comunicazione relativa al suo mancato impiego le è stata fornita a fine stagione, senza preavviso, e quindi senza nemmeno darle la possibilità di potersi organizzare per accettare altre eventuali proposte professionali. Altro tasto dolente è il fatto che non ha potuto salutare il pubblico che l’ha seguita per anni in svariati programmi, da Pomeriggio 5, a Domenica Live, passando per Il Grande Fratello e Live – Non è la d’Urso, giusto per citare alcuni dei titoli di maggior successo delle sue conduzioni.

d’Urso: “Tornerò in tv”. Poi la risposta su Pomeriggio 5 di Myrta Merlino

Staffelli ha anche ironizzando sulle cosiddette “luci d’Urso’. Barbara, sorridendo e paragonandosi a Pippo Baudo, ha replicato: “Le “luci della d’Urso” le ho inventate io, ora ce le hanno tutti”. Poi una promessa, rientrerà in tv, prima o poi: “Quando tornerò in tv – perché tornerò prima o poi – dovrò triplicarle”. Infine l’inviato di Striscia la Notizia ha chiesto un parere su Pomeriggio 5 targato Myrta Merlino. Anche in questo frangente la d’Urso ha rifilato una risposta furba al giornalista: “La tv non la guardavo prima e ora ancora meno, perché non ho tempo”.